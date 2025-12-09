89,1% dintre gospodăriile din România au acces la internet în 2025, potrivit datelor INS

Institutul Național de Statistică arată că, în 2025, 89,1% dintre gospodăriile din România au acces la internet. Utilizarea internetului în rândul populației de 16–74 de ani a ajuns la 95,1%, cu diferențe semnificative între regiuni, vârste și mediul de rezidență.

Institutul Național de Statistică anunță că, în anul 2025, 89,1% dintre gospodăriile din România au acces la rețeaua de internet de acasă. Procentul este mai mare cu 0,5 puncte procentuale față de anul anterior.

Conform acelorași date, proporția persoanelor cu vârsta cuprinsă între 16 și 74 de ani care au utilizat vreodată internetul a ajuns la 95,1%, în creștere cu 0,4 puncte procentuale comparativ cu anul precedent.

INS precizează că aceste valori reflectă situația utilizării internetului la nivel național pentru anul 2025, atât din perspectiva gospodăriilor conectate, cât și a populației care folosește internetul.

Datele statistice arată diferențe între mediul urban și mediul rural în ceea ce privește accesul la internet.

În mediul urban, 92,6% dintre gospodării sunt conectate la internet. În mediul rural, ponderea gospodăriilor conectate este de 84,8%. Diferența dintre cele două medii este de 7,8 puncte procentuale.

Această diferență apare la nivelul tuturor regiunilor de dezvoltare și este înregistrată consecvent în statisticile privind conectivitatea internetului.

Potrivit INS, conectarea la internet este mai răspândită în gospodăriile din regiunea București-Ilfov. În această regiune, 92,8% dintre gospodării au acces la internet de acasă.

Regiunea Centru se situează pe locul al doilea, cu 91,1% dintre gospodării conectate la internet. Regiunea Vest urmează cu o pondere de 90,2%.

Aceste trei regiuni depășesc media națională de 89,1% în ceea ce privește accesul gospodăriilor la internet.

Cele mai mici ponderi ale gospodăriilor conectate la internet sunt înregistrate în regiunile Sud-Est, Sud-Muntenia și Sud-Vest Oltenia.

În regiunea Sud-Est, ponderea gospodăriilor conectate este de 85,7%. În regiunea Sud-Muntenia, procentul este de 87,2%. În regiunea Sud-Vest Oltenia, ponderea este de 87,8%.

Aceste valori sunt sub media națională de 89,1%.

INS arată că numărul de persoane dintr-o gospodărie reprezintă un factor determinant al gradului de conectare la internet.

Cea mai mare pondere a gospodăriilor cu acces la internet este înregistrată în rândul gospodăriilor cu trei sau mai multe persoane. În această categorie, 99,1% dintre gospodării sunt conectate la internet.

Față de anul 2024, cea mai mare creștere a fost înregistrată în rândul gospodăriilor formate dintr-o singură persoană, cu 1,8 puncte procentuale.

Cea mai mică creștere a fost observată la gospodăriile formate din două persoane, unde creșterea a fost de 0,2 puncte procentuale.

Din totalul persoanelor cu vârsta cuprinsă între 16 și 74 de ani, ponderea celor care utilizează sau au utilizat vreodată internetul a fost de 95,1% în anul 2025, în creștere cu 0,4 puncte procentuale față de anul 2024.

Dintre aceste persoane, 98% au utilizat internetul în ultimele trei luni.

Această statistică se referă strict la utilizarea efectivă a internetului în perioada recentă raportată de INS.

Dintre persoanele cu vârsta între 16 și 74 de ani care au utilizat internetul în ultimele trei luni, 77% au folosit internetul de mai multe ori pe zi.

Un procent de 17,6% dintre utilizatori au folosit internetul o dată pe zi sau aproape în fiecare zi.

Datele privind frecvența utilizării arată cât de des este accesat internetul de către populația activă din punct de vedere digital.

Pe regiuni de dezvoltare, cea mai mare pondere a persoanelor cu vârsta între 16 și 74 de ani care utilizează sau au utilizat vreodată internetul a fost înregistrată în regiunea București-Ilfov, respectiv 98,2%.

Regiunea Centru urmează cu 96,8%, iar regiunea Vest cu 96,5%.

La polul opus se află regiunea Sud-Est, unde ponderea persoanelor care utilizează sau au utilizat vreodată internetul este de 92,9%.

Ponderile persoanelor care utilizează internetul descresc odată cu înaintarea în vârstă.

În anul 2025, ponderea persoanelor care utilizează sau au utilizat vreodată internetul din grupa de vârstă 16–34 ani a fost de 99%.

Pentru grupa de vârstă 55–74 ani, ponderea a fost de 88,7%.

Aceste date reflectă distribuția utilizării internetului pe categorii de vârstă.

În anul 2024, ponderea persoanelor din România cu vârsta de 16–74 ani care au utilizat internetul în ultimele 12 luni a fost de 94%.

Această valoare este cu 0,3 puncte procentuale peste media Uniunii Europene.

Media Uniunii Europene, pentru anul 2024, a fost de 93,7%.

Dintre cele 27 de state membre ale Uniunii Europene, în 16 țări ponderea persoanelor care au utilizat internetul în ultimele 12 luni a depășit media europeană.

Cea mai mare pondere a fost înregistrată în Danemarca, unde valoarea a fost de 100%.

Celelalte 11 state membre ale Uniunii Europene au înregistrat valori sub media europeană. Malta s-a situat imediat sub media UE, cu 93,5%.

Croația a ocupat ultima poziție, cu o pondere de 84,6%.

În anul 2024, în România s-a înregistrat o creștere a utilizării internetului în ultimele 12 luni în rândul persoanelor cu vârsta între 16 și 74 de ani cu 2,4 puncte procentuale.

Această creștere este raportată strict în cadrul indicatorului privind utilizarea internetului în perioada de un an.