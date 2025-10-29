64 de morți în cel mai sângeros raid al poliției braziliene împotriva traficanților de droguri din Rio de Janeiro

Aproximativ 2.500 de polițiști și militari brazilieni au lansat marți o amplă operațiune împotriva unei rețele de trafic de droguri din Rio de Janeiro. Operațiune soldată cu cel puțin 64 de morți – 60 de suspecți și 4 ofițeri de poliție –, potrivit autorităților locale, citate de CNN. O reglare de conturi extrem de sângeroasă.

Operațiunea, desfășurată în cartierele mărginașe/favelas Complexo do Alemão și Penha, a vizat facțiunea Comando Vermelho (Red Command), una dintre cele mai violente grupări criminale din Brazilia. Ei dețin monopolul traficului de droguri în zonă.

Guvernatorul statului Rio, Claudio Castro, a declarat că 81 de persoane au fost arestate, iar forțele de ordine au confiscat 93 de puști și peste jumătate de tonă de droguri. „A fost cea mai mare operațiune din istoria orașului. Peste 80 de infractori au fost neutralizați”, a afirmat Castro într-un mesaj publicat pe platforma X.

Poliția din Rio a confirmat moartea a patru agenți în timpul schimburilor intense de foc. „Atacurile asupra forțelor noastre nu vor rămâne nepedepsite”, se arată într-un comunicat.

Imagini publicate pe rețelele sociale arată fum și focuri de armă auzindu-se din cartierele vizate. 46 de școli au fost închise, iar Universitatea Federală din Rio de Janeiro a anulat cursurile de seară, cerând studenților să se adăpostească.

Membri ai bandei au blocat drumuri în nordul și sud-estul orașului, folosind aproximativ 70 de autobuze pentru baricade, potrivit organizației Rio Ônibus.

Brazilia este de ani de zile scena unor intervenții letale ale poliției în cartierele mărginașe, așa-numitele favelas. În 2005, 29 de persoane au fost ucise în regiunea Baixada Fluminense, iar în 2021, 28 au murit într-o operațiune similară în cartierul Jacarezinho.

@lanacioncom Río de Janeiro vivió este martes una jornada de violencia extrema, con escenas que las autoridades describieron como “de guerra” y un saldo que ya alcanzó los 64 muertos según el gobierno de Río de Janeiro. Se trata de “el mayor operativo policial” de su historia, que tuvo como objetivo al Comando Vermelho, la principal organización criminal del estado. La tarea se desarrolló en los complejos de favelas Penha y Alemão, en la zona norte de Río. ♬ sonido original - La Nación - La Nación

Sociologul Luis Flavio Sapori, expert în politici de siguranță publică la Universitatea Catolică Pontificală din Minas Gerais, a declarat că amploarea raidului este fără precedent: „Numărul victimelor este de ordinul celor dintr-un conflict armat. Aceste operațiuni nu sunt eficiente: elimină membrii de jos ai facțiunilor, care sunt rapid înlocuiți.”

Biroul pentru Drepturile Omului al Națiunilor Unite s-a declarat „îngrozit” de numărul mare de victime și a cerut o anchetă independentă asupra circumstanțelor morților. La rândul său, directorul Human Rights Watch Brazil, César Muñoz, a calificat evenimentele drept „o tragedie uriașă” și „un dezastru”, solicitând procuraturii să investigheze fiecare caz în parte.

Organizația Instituto Marielle Franco, care militează pentru drepturile locuitorilor din favelas, a criticat dur intervenția: „Aceasta nu este o politică de siguranță publică, ci una de exterminare. Transformă viața de zi cu zi a oamenilor săraci și de culoare într-o ruletă rusească”, se arată într-un comunicat, citat de CNN.