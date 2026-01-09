32 de localități din 15 județe, afectate de ninsori și viscol. Intervenții de urgență și pene de curent în mai multe zone

Vântul puternic, ninsorile și viscolul au provocat probleme semnificative în 32 de localități din 15 județe, anunță Inspectoratul General pentru Situații de Urgență. Salvatorii au intervenit inclusiv cu șenilata, în județul Hunedoara, pentru preluarea unui pacient dependent de dializă, iar în județul Botoșani zece persoane, dintre care trei copii, au fost salvate după ce au rămas blocate în autoturisme din cauza zăpezii. Totodată, peste 1.000 de consumatori din Caraș-Severin și Dolj au rămas fără energie electrică, ca urmare a unor avarii la rețea.

„În ultimele 24 de ore, pompierii au acţionat continuu pentru sprijinirea autorităţilor şi a cetăţenilor, în vederea gestionării eficiente a situaţiilor de urgenţă generate de condiţiile meteorologice nefavorabile. Intensificările puternice ale vântului, ninsorile şi viscolul au produs efecte în 32 de localităţi din 15 judeţe (Alba, Argeş, Botoşani, Caraş Severin, Constanţa, Dolj, Gorj, Harghita, Hunedoara, Maramureş, Neamţ, Olt, Prahova, Teleorman, Vâlcea), precum şi în municipiul Bucureşti”, a transmis vineri dimineață IGSU.

În acest context, pompierii, alături de celelalte structuri ale Ministerul Afacerilor Interne și de autoritățile cu atribuții în gestionarea efectelor vremii nefavorabile, au intervenit pentru evacuarea apei din trei locuințe, 21 de curți, 14 beciuri și subsoluri, precum și de pe trei străzi. De asemenea, au fost îndepărtați 18 copaci și doi stâlpi de electricitate doborâți de vânt, evenimente în urma cărora au fost avariate șase autoturisme. Totodată, pompierii au acționat pentru îndepărtarea unor elemente de construcție de la patru imobile și pentru deblocarea a șase autoturisme rămase înzăpezite sau ieșite în afara părții carosabile.

În județul Hunedoara, echipajele de intervenție au acționat în localitatea Poienița Tomii, folosind o șenilată pentru preluarea unui pacient dependent de dializă și transportarea acestuia, în regim de urgență, la spital, pentru administrarea tratamentului.

În județul Botoșani, pe timpul nopții, zece persoane, printre care și trei copii, au fost sprijinite de pompieri după ce au rămas blocate în autoturisme din cauza zăpezii și nu și-au mai putut continua deplasarea.

Vineri dimineață, situația alimentării cu energie electrică indica avarii în cinci localități din județele Caraș-Severin și Dolj, fiind afectați aproximativ 1.054 consumatori finali. Echipele specializate se află în teren pentru remedierea defecțiunilor și reluarea alimentării cu energie electrică.

În ultimele 24 de ore, pompierii salvatori au gestionat 69 de incendii și au desfășurat 311 intervenții pentru protecția comunităților, dintre care unele au implicat operațiuni de descarcerare. De asemenea, au fost asigurate 1.455 de misiuni de asistență medicală de urgență.

„Având în vedere că mai multe judeţe ale ţării se află sub atenţionare meteorologică până astăzi la ora 15.00, situaţia este în dinamică, iar evoluţia acesteia va fi atent monitorizată pentru dispunerea imediată a măsurilor care se impun, astfel încât situaţiile de urgenţă înregistrate să fie gestionate în mod eficient. În continuare, toate structurile Ministerului Afacerilor Interne, administratorii de drumuri, autorităţile locale, precum şi celelalte instituţii responsabile de gestionarea situaţiilor de urgenţă cauzate de fenomene meteo extreme acţionează coordonat, într-un sistem integrat, pentru a răspunde prompt solicitărilor cetăţenilor”, a mai transmis IGSU.

Autoritățile recomandă populației să evite deplasările pe timp de viscol și ninsoare puternică, iar dacă acestea sunt absolut necesare, să se informeze în prealabil cu privire la starea drumurilor. De asemenea, cetățenii sunt sfătuiți să urmărească buletinele meteorologice și mesajele autorităților, să evite atingerea stâlpilor sau a firelor electrice căzute la pământ și, în condiții de vânt puternic, să rămână în spații închise, ferite de copaci, panouri publicitare sau stâlpi de electricitate care ar putea fi doborâți.