Zece persoane, printre care şi trei copii, blocate în autoturisme înzăpezite, în Botoșani

Pompierii de la ISU Botoșani au ajutat zece persoane, printre care trei copii, după ce autoturismele lor au rămas înzăpezite pe drumuri din județ. Operațiunile au avut loc vineri dimineață, potrivit anunțului oficial al instituției.

Prima intervenție a fost pe drumul dintre Ripiceni și Stânca, unde un autoturism cu doi adulți și un copil a ajuns în șanț din cauza stratului de zăpadă. Pompierii au intervenit cu o autospecială șenilată, au scos mașina și ocupanții și-au continuat drumul spre Vama Stânca–Costești după degajarea carosabilului.

Alte șapte persoane, aflate în două autoturisme, au solicitat ajutorul pompierilor după ce au rămas înzăpezite între localitățile Drăgușeni și Mihail Kogălniceanu. Intervențiile au fost realizate de cadrele ISU Botoșani pentru a le asigura siguranța.

Unul dintre autoturisme, în care se aflau trei adulți și doi copii, nu a putut fi scos din zăpadă, iar ocupanții au fost transportați de pompieri de la stația Săveni la rude în municipiul Botoșani. Cel de-al doilea autoturism a fost scos din zăpadă, iar ocupanții s-au întors în siguranță la domiciliu.

Reprezentanții ISU Botoșani au transmis că toate structurile Ministerului Afacerilor Interne, drumarii, autoritățile locale și celelalte instituții cu atribuții în gestionarea situațiilor de urgență acționează în sistem integrat pentru a răspunde prompt solicitărilor cetățenilor care au nevoie de ajutor din cauza condițiilor meteo nevaforabile.

Județul Botoșani se află sub incidența unui Cod galben de vânt puternic, valabil până vineri, 9 ianuarie, la ora 10.00. Autoritățile le recomandă cetățenilor prudență și respectarea măsurilor de siguranță.