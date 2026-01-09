Social

Zece persoane, printre care şi trei copii, blocate în autoturisme înzăpezite, în Botoșani

Comentează știrea
Zece persoane, printre care şi trei copii, blocate în autoturisme înzăpezite, în BotoșaniSursă foto: Captură video
Din cuprinsul articolului

Zece persoane, inclusiv trei copii, au fost salvate de pompieri după ce autoturismele lor au rămas înzăpezite pe drumurile din județul Botoșani, a anunțatISU Botoșani vineri dimineață.

Intervenții ale pompierilor pe drumurile înzăpezite din Botoșani

Pompierii de la ISU Botoșani au ajutat zece persoane, printre care trei copii, după ce autoturismele lor au rămas înzăpezite pe drumuri din județ. Operațiunile au avut loc vineri dimineață, potrivit anunțului oficial al instituției.

Prima intervenție a fost pe drumul dintre Ripiceni și Stânca, unde un autoturism cu doi adulți și un copil a ajuns în șanț din cauza stratului de zăpadă. Pompierii au intervenit cu o autospecială șenilată, au scos mașina și ocupanții și-au continuat drumul spre Vama Stânca–Costești după degajarea carosabilului.

Pompierii din Botoșani au intervenit pentru două autoturisme înzăpezite pe drumul DJ 282

Alte șapte persoane, aflate în două autoturisme, au solicitat ajutorul pompierilor după ce au rămas înzăpezite între localitățile Drăgușeni și Mihail Kogălniceanu. Intervențiile au fost realizate de cadrele ISU Botoșani pentru a le asigura siguranța.

Claudiu Crețu ar fi cerut să fie reangajat la ELCEN, deși se află sub control judiciar. Ce a răspuns actuala conducere
Claudiu Crețu ar fi cerut să fie reangajat la ELCEN, deși se află sub control judiciar. Ce a răspuns actuala conducere
Moștenirea generalului SRI Dumitru Dumbravă, blocată de DNA. Moștenitorii, implicați în cazul bunurilor sechestrate
Moștenirea generalului SRI Dumitru Dumbravă, blocată de DNA. Moștenitorii, implicați în cazul bunurilor sechestrate
Derapaj pe zăpadă

Derapaj pe zăpadă

Unul dintre autoturisme, în care se aflau trei adulți și doi copii, nu a putut fi scos din zăpadă, iar ocupanții au fost transportați de pompieri de la stația Săveni la rude în municipiul Botoșani. Cel de-al doilea autoturism a fost scos din zăpadă, iar ocupanții s-au întors în siguranță la domiciliu.

Cod galben de vânt puternic vineri în Botoșani

Reprezentanții ISU Botoșani au transmis că toate structurile Ministerului Afacerilor Interne, drumarii, autoritățile locale și celelalte instituții cu atribuții în gestionarea situațiilor de urgență acționează în sistem integrat pentru a răspunde prompt solicitărilor cetățenilor care au nevoie de ajutor din cauza condițiilor meteo nevaforabile.

Județul Botoșani se află sub incidența unui Cod galben de vânt puternic, valabil până vineri, 9 ianuarie, la ora 10.00. Autoritățile le recomandă cetățenilor prudență și respectarea măsurilor de siguranță.

Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

11:34 - Claudiu Crețu ar fi cerut să fie reangajat la ELCEN, deși se află sub control judiciar. Ce a răspuns actuala conducere
11:27 - Giorgia Meloni, prima vizită oficială în Coreea de Sud după 19 ani
11:20 - Atac aerian de amploare în Kiev. Patru morți și 19 răniți după loviturile rusești. Ambasada Qatarului, lovită. Update
11:19 - Moștenirea generalului SRI Dumitru Dumbravă, blocată de DNA. Moștenitorii, implicați în cazul bunurilor sechestrate
11:13 - De ce își dorește Donald Trump Groenlanda. Miza strategică, economică și militară a celei mai mari insule din lume
11:01 - Valul de aer polar se extinde în România. Noi alerte de ger și viscol emise de ANM

HAI România!

Gelu Voican Voiculescu: Adevărul crud despre execuția Ceaușeștilor și jocul Securității
Gelu Voican Voiculescu: Adevărul crud despre execuția Ceaușeștilor și jocul Securității
Voican: „Am văzut agenții ruși plecând!” Adevărul despre spionii din ’89
Voican: „Am văzut agenții ruși plecând!” Adevărul despre spionii din ’89
Armata și Securitatea - rolurile principale. Istoria Secretă a Revoluției din 1989. Episodul 2
Armata și Securitatea - rolurile principale. Istoria Secretă a Revoluției din 1989. Episodul 2

Proiecte speciale