Filmul „3 zile în septembrie”, cel mai nou lungmetraj regizat de Tudor Giurgiu, pornește într-un turneu național în lunile septembrie și octombrie. Proiecțiile speciale sunt programate în cinematografe din 19 orașe, iar publicul va avea ocazia să îi întâlnească pe regizor, actori, scenarist și membri ai echipei.

La evenimente vor participa, în formule diferite, Tudor Giurgiu, actorii Andreea Vasile, Emilian Oprea, Conrad Mericoffer, Mirela Zeța, Emilia Popescu și Adela Popescu, scenaristul Radu Grigore și directorul de imagine Alexandru Dorobanțu, alături de alți membri ai echipei.

După proiecții, invitații vor vorbi despre realizarea filmului și despre provocarea filmării unui cadru-secvență cu durata de 65 de minute, în care camera urmărește acțiunea fără întrerupere.

„3 zile în septembrie” este o comedie neagră construită în jurul unei nunți care nu mai ajunge la altar. Situația se schimbă radical după apariția neașteptată a amantei mirelui, iar mireasa pornește într-o aventură imprevizibilă pe litoral.

Filmul a fost realizat într-un timp neobișnuit de scurt. Producția s-a desfășurat pe parcursul a șapte zile, în cadrul unei tabere de creație care a transformat stațiunea Eforie Sud într-un platou de filmare.

La realizarea producției au participat peste 70 de profesioniști din industria cinematografică.

„3 zile în septembrie” este o producție independentă, realizată în coproducție de Point Film, StaySharp Film, Arome22 Creative Retreat, Libra Films și WaveCulture HUB.

Turneul începe joi, 10 septembrie, la Craiova și continuă în mai multe orașe din țară.

Joi, 10 septembrie – Craiova

19:30 – Cinema Inspire Electroputere 20:30 – Cineplexx Promenada Mall

Vineri, 11 septembrie – Sibiu

19:30 – Cinema City Promenada Mall

Sâmbătă, 12 septembrie – Râmnicu Vâlcea

19:30 – Cinema City Shopping City

Duminică, 13 septembrie – Pitești

18:00 – Cinema City Vivo!

Marți, 15 septembrie – București

20:00 – Cinema City Mega Mall

Miercuri, 16 septembrie – Constanța

18:30 – Centrul Cultural Jean Constantin 20:00 – Cinema City City Park

Joi, 17 septembrie – Timișoara

20:30 – Cinema City Iulius

Vineri, 18 septembrie – Cluj

19:00 – Cinema Florin Piersic 20:00 – Cinema City Vivo! 21:00 – Cinema City Iulius

Sâmbătă, 19 septembrie – Iași

19:45 – Amfiteatrul Palas 20:15 – Cinema Ateneu 20:45 – Cinema City Iulius Mall

Duminică, 20 septembrie – Brașov

19:00 – Cinema City AFI 20:00 – Cinema One Coresi

Joi, 24 septembrie – Ploiești

19:00 – Cinema City Shopping City

Vineri, 25 septembrie – Oradea

19:00 – Cinema Palace Lotus

Pentru luna octombrie sunt anunțate proiecții la Brăila, Galați, Târgu Mureș, Sfântu Gheorghe, Miercurea Ciuc, Sighetu Marmației și Baia Mare. Detaliile privind datele și orele acestor proiecții urmează să fie anunțate.