Social

10 orașe de vizitat cu riscul de-a muri. Sunt extrem de atractive, dar periculoase

Comentează știrea
10 orașe de vizitat cu riscul de-a muri. Sunt extrem de atractive, dar periculoasesursa: arhivă EVZ
Din cuprinsul articolului

Sunt orașe în care foarte puțini turiști se aventurează, chiar dacă tentația este mare. Cu obiective străvechi și peisaje încântătoare, sunt însă extrem de periculoase, pentru că autoritățile nu pot să facă ordine. De evitat, conform travelcenter.uk.

1. Barquisimeto-Venezuela

Cândva un important centru turistic, orașul are puțin peste un milion de locuitori. Conform statisticilor din ultimii ani, Barquisimeto înregistrează cel puțin o crimă pe zi. Important centru universitar venezuelean, orașul este de evitat, orice călătorie aici fiind un risc uriaș.

2. Peshawar-Pakistan

Pakistanul în sine este o destinație destul de periculoasă pentru a călători. O țară marcată de ăzboaie tribale și lupte interne. Peshawar a văzut multe violențe de-a lungul timpului, atentate sinucigașe și atacuri asupra forțelor de securitate. Cu siguranță nu este sigur pentru turiști, chiar dacă are multe locuri istorice de vizitat și parcuri superbe.

3. Sanaa-Yemen

Considerat unul dintre cele mai periculoase orașe din lume, Sanaa este și unul dintre cele mai frumoase. Din nefericire, situat într-o țară total instabilă din punct de vedere politic, orașul vechi Sanaa strălucește cu o arhitectură superbă dintr-o epocă străveche.

Victor Rebengiuc respinge ideea ca o stradă să-i poarte numele. Actorul a primit Premiul „România Europeană 2025”, în prezența președintelui Nicușor Dan
Victor Rebengiuc respinge ideea ca o stradă să-i poarte numele. Actorul a primit Premiul „România Europeană 2025”, în prezența președintelui Nicușor Dan
Meci cu 11 goluri în Cupa României. Petrolul - Universitatea Craiova, 0-4. Oltenii au făciut instrucție la Ploiești
Meci cu 11 goluri în Cupa României. Petrolul - Universitatea Craiova, 0-4. Oltenii au făciut instrucție la Ploiești

4. Acapulco-Mexic

Un frumos oraș-port, Acapulco a fost cândva un centru turistic. Cu toate acestea, plajele superbe sunt acum pustii din cauza baronilor, drogurilor care conduc orașul. O urbe marcată de crime zilnice. Nu este o experiență sigură pentru nicio vacanță.

5. Distrito Central-Honduras

Distrito-Central este alcătuit din trei orașe mici, dar aici se depășește rata obișnuită a criminalității. Crima și violența sunt atribuite prezenței puternice a mafiei, sărăciei și guvernării corupte. Doar cei mai duri călători vizitează acest oraș.

6. Maceio–Brazilia

Brazilia tropicală găzduiește 14 dintre cele mai violente orașe din lume. „Țara Cafelei” nu vă poate garanta siguranța în multe dintre orașele sale. Maceio este de departe cel mai rău, cu aproximativ 135 de crime la 100.000 de locuitori! Nici măcar celebrele favelas din Rio de Janeiro nu sunt atât de periculoase.

7. Mogadiscio-Somalia

Militanții Shabaab din Somalia au dat totul peste cap, în capitala Mogadiscio, de mjulți ani. Locuitorii și turiștii deopotrivă sunt în pericol aici. Este un oraș nesigur de foarte mulți ani, doar cei mai temerari turiști riscă să ajungă aici.

8. Nairobi-Kenia

Frumoasa Kenya, din păcate, nu poate garanta siguranța turistică. Mai ales femeile sunt în pericol aici. Plimbarea pe străzi noaptea este un risc ridicat. Militanții Al Shabaab sunt o mare amenințare. Nu este surprinzător că Nairobi nu este o prioritate de top pe lista celor mai mulți turiști.

9. Chihuahua-Mexic

Problemele cartelurilor de droguri afectează majoritatea orașelor mexicane, iar Chihuahua se află pe principala rută de contrabandă de cocaină Mexic - SUA. Zona, una tropicală, oricât ar fi de frumoasă, nu merită riscul unei vacanțe.

10. Cali - Columbia

Un alt oraș superb, făcut țăndări de răboaiele duse de carteluri de droguri, care își dispută supremația pentru cocaină. Are peisaje și obiective turistice grozave, dar nu merită riscul vieții.

Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

23:59 - 10 orașe de vizitat cu riscul de-a muri. Sunt extrem de atractive, dar periculoase
23:51 - UE, noi măsuri pentru combaterea traficului de droguri. Sateliți și drone ultra-performante vor sprijini anchetele
23:43 - Donald Trump, ironizat într-o emisiune TV de Prințul Harry: Am auzit că ați ales un rege. Video
23:36 - Dani Mocanu s-ar fi angajat la un bar din Italia. Verdictul în dosarul de extrădare a fost amânat
23:27 - Fiica secretă a lui Putin, atacată verbal de un jurnalist ucrainean: Tatăl tău mi-a ucis fratele. Video
23:19 - Mihai Stoica răbufnește după eșecul cu UTA. „Unii nu vor să rămână la FCSB”

HAI România!

Zgura umană cu pretenții de eroi civici
Zgura umană cu pretenții de eroi civici
Pe Apa Sâmbetei. Hai LIVE cu Turcescu
Pe Apa Sâmbetei. Hai LIVE cu Turcescu
Ce vrea Băluță. Hai LIVE cu Turcescu
Ce vrea Băluță. Hai LIVE cu Turcescu

Proiecte speciale