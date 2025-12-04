10 orașe de vizitat cu riscul de-a muri. Sunt extrem de atractive, dar periculoase

Sunt orașe în care foarte puțini turiști se aventurează, chiar dacă tentația este mare. Cu obiective străvechi și peisaje încântătoare, sunt însă extrem de periculoase, pentru că autoritățile nu pot să facă ordine. De evitat, conform travelcenter.uk.

Cândva un important centru turistic, orașul are puțin peste un milion de locuitori. Conform statisticilor din ultimii ani, Barquisimeto înregistrează cel puțin o crimă pe zi. Important centru universitar venezuelean, orașul este de evitat, orice călătorie aici fiind un risc uriaș.

Pakistanul în sine este o destinație destul de periculoasă pentru a călători. O țară marcată de ăzboaie tribale și lupte interne. Peshawar a văzut multe violențe de-a lungul timpului, atentate sinucigașe și atacuri asupra forțelor de securitate. Cu siguranță nu este sigur pentru turiști, chiar dacă are multe locuri istorice de vizitat și parcuri superbe.

Considerat unul dintre cele mai periculoase orașe din lume, Sanaa este și unul dintre cele mai frumoase. Din nefericire, situat într-o țară total instabilă din punct de vedere politic, orașul vechi Sanaa strălucește cu o arhitectură superbă dintr-o epocă străveche.

Un frumos oraș-port, Acapulco a fost cândva un centru turistic. Cu toate acestea, plajele superbe sunt acum pustii din cauza baronilor, drogurilor care conduc orașul. O urbe marcată de crime zilnice. Nu este o experiență sigură pentru nicio vacanță.

Distrito-Central este alcătuit din trei orașe mici, dar aici se depășește rata obișnuită a criminalității. Crima și violența sunt atribuite prezenței puternice a mafiei, sărăciei și guvernării corupte. Doar cei mai duri călători vizitează acest oraș.

Brazilia tropicală găzduiește 14 dintre cele mai violente orașe din lume. „Țara Cafelei” nu vă poate garanta siguranța în multe dintre orașele sale. Maceio este de departe cel mai rău, cu aproximativ 135 de crime la 100.000 de locuitori! Nici măcar celebrele favelas din Rio de Janeiro nu sunt atât de periculoase.

Militanții Shabaab din Somalia au dat totul peste cap, în capitala Mogadiscio, de mjulți ani. Locuitorii și turiștii deopotrivă sunt în pericol aici. Este un oraș nesigur de foarte mulți ani, doar cei mai temerari turiști riscă să ajungă aici.

Frumoasa Kenya, din păcate, nu poate garanta siguranța turistică. Mai ales femeile sunt în pericol aici. Plimbarea pe străzi noaptea este un risc ridicat. Militanții Al Shabaab sunt o mare amenințare. Nu este surprinzător că Nairobi nu este o prioritate de top pe lista celor mai mulți turiști.

Problemele cartelurilor de droguri afectează majoritatea orașelor mexicane, iar Chihuahua se află pe principala rută de contrabandă de cocaină Mexic - SUA. Zona, una tropicală, oricât ar fi de frumoasă, nu merită riscul unei vacanțe.

Un alt oraș superb, făcut țăndări de răboaiele duse de carteluri de droguri, care își dispută supremația pentru cocaină. Are peisaje și obiective turistice grozave, dar nu merită riscul vieții.