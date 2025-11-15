⁠Cum să faci rugăciunea să funcționeze. Părintele Calistrat spune secretul

Părintele Calistrat spune că nu contează la ce fel de mânăstiri mergi sau la ce moaște câtă vreme nu ai credință. Acesta explică faptul că rugăciunile trebuie implementate să aibă efect.

Părintele Calistrat explică cum ar trebui făcută rugăciunea să funcționeze. Dacă reușim să implementăm rugăciunile încep să apară minunile. ele nu apar dacă te duci cu autocarul la părintele Arsenie Boca, la părintele Argatu, la părintele Arsenie Papacioc, la câți părinți am avut noi și-i cercetăm.

Nu, ăia-s sfinți. Pentru ei. Nu există merite că mă duc la mormântul unui Sfânt și iau și eu din Sfințenia lui. Tu iei o mână de pământ de la mormântul lui, dar pământul acela are valoare dacă tu crezi asta”, a explicat omul bisericii.

Acesta a mai pus că doar credința poate ajuta. ”Am auzit-o cu ochii mei, am văzut-o cu ochii mei, am trăit-o cu ochii mei. Mi-a zis o doamnă ”părinte aveam cancer și mi-a zis doctorul că nu scap și mi-a zis un părinte așa: dacă te duci la Arsenie Papacioc, la Cleopa , la Iustin și la Arsenie Boca și iei pământ de la morminte și pui puțin în aiasmă și bei.

Femeia a făcut acest lucru și mi-a spus că s-a dus la spital după ceva vreme și a zis doctorul că i-a dispărut tumora. Asta da credință. Poate fie efectul Placebo, dar e lucrarea lui Dumnezeu. Cât e credința omului, atât e harul lui Dumnezeu” a spus preotul.

”Cât e minune aici, noi nu am inventat aparatura să măsurăm intensitatea credinței. Christos ne-a spus: Dacă ați avea credință cât o bobiță de muștar i-ați spune muntelui ”mută-te” și s-ar muta.

Adică Iisus Christos ne-a spus: dacă credeți ce veți cere, veți avea. Acum până unde a ajuns femeia asta cu credința nu-mi pot da seama, dar de vreme ce-i vindecată, e clar credință”.