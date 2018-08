Omul este purtătorul virusului de pestă porcină africană

România este în stare de alertă. Ce s-a întâmplat acum 30 de ani în Spania și Portugalia se reeditează la indigo la noi. Realitatea este mult mai cumplită și măsurile care ar trebui luate sunt dure și de neacceptat pentru unii gospodari. În ediția de ieri, Evenimentul zilei arăta că situația critică era cunoscută încă de anul trecut când Comisia Europeană a avertizat România despre pericolul pestei porcine africane.





România se confruntă cu o criză fără precedent și este de-abia începutul. Au fost depistate peste 300 de focare de pestă porcină, au fost sacrificați peste 100.000 de porci.

Președintele Romalimenta, Sorin Minea, a declarat, pentru Evenimentul zilei, că această situație critică nu putea fi evitată, că pesta porcină africană există în toată Europa și că măsurile pe care Guvernul ar trebui să le ia implică foarte mult curaj și asumare. Este vorba despre sacrificarea animalelor, limitarea sau chiar interzicerea mobilității acestora și interzicerea creșterii porcilor în alte locuri decât în ferme.

Virusul a ajuns în Estul Europei de la un hram

În urmă cu 30 de ani, primele focare de pestă porcină au apărut în Spania și Portugalia. Virusul a ajuns din nordul Africii, de unde și numele de pestă porcină africană. Apoi a colindat mai multe state, unde gospodăriile agricole sunt în afara oricărui control. În 2016 au fost confirmate primele cazuri în Republica Moldova. În 6 octombrie, directorul Agenţiei Naţionale pentru Siguranţa Alimentelor confirma existența bolii după ce s-au primit rezultatele de la Laboratorul Central din Madrid.

„Două focare cu suspiciune de infectare cu virusul pestei porcine au fost depistate în satele Moşana şi Cernoleuca din raionul Donduşeni pe 22 septembrie. S-a constatat că pesta porcină a fost adusă în Republica Moldova din Ucraina de către persoane fizice, la sfârşitul lunii august, când a fost marcat hramul în multe localităţi din raionul Donduşeni”, se arăta în documentele oficiale din acea perioadă.

Delta Dunării, focarul care nu poate fi controlat

Tot din acea parte, adus de porci mistreți, a ajuns virusul în România, în Delta Dunării. Sorin Minea susține că nu se putea face nimic. „Ce să faci? Să le spui porcilor mistreți din Moldova că nu au voie să vină în România? Să alergi după ei prin stufărișul din Deltă? Nu se putea face nimic”, a spus șeful Romalimenta.

Animalul bolnav, mistrețul, se retrage într-un loc și moare. Problema este că vin alte animale sau păsări răpitoare să-l mănânce, se infestează și duc boala mai departe. Până și o pasăre poate transmite virusul. Problema cea mai mare, spune Minea, o constituie porcii din gospodăriile din Deltă. Care umblă liberi și transmit virusul. Sorin Minea crede că acesta a fost motivul pentru care ferma Satu Nou din Tulcea, care avea 17 000 de porci, a fost închisă. Potrivit directorului Romalimenta, virusul ar fi fost luat de la o stână. Se știe că ciobanii cresc porci pe lângă stână. Minea spune că transhumanța acestora este încă o cale de transmitere a virusului. „În Deltă, toți oamenii cresc porci. Dacă un singur porc este bolnav, este suficient ca omul să-l mângâie pe corp sau să calce în excementele lui și duce virusul mai departe. Contaminarea se face pe baza petei de ulei”, a afirmat Minea.

Mistrețul cu colți de pestă

Una dintre soluții este împușcarea porcilor mistreți. Dar nici asta nu se poate face haotic, așa cum, de disperare, ar fi tentați unii să procedeze. În primul rând nu se poate face vânătoare la goană. Și nici nu se pot fugări porcii prin lanurile de porumb și floarea soarelui, care sunt neculese și se pot contamina. Porcii trebuie așteptați la margine și împușcați acolo. O altă măsură ar fi închiderea târgurilor. Și autoritățile nu ar trebui să cedeze șantajului sentimental că vine perioada în care se organizează hramuri. Minea spune că oamenii ar trebui să fie descurajați să crească porci în gospodării și să fie interzise animalele libere. De asemenea, ar trebui să se revină la o reglementare care funcționa înainte de 1989. Cei care lucrau în ferme de porci, nu aveau voie să crească porci acasă. Ioan Ladosi, președintele Asociației Producătorilor de Carne de Porc, are certitudinea că așa a pornit epidemia în fermele din Tulcea, că „virusul a fost dus de un inconștient care avea porci acasă și care lucra în fermă”. Soluția ar fi, potrivit celor doi, ca aceia care au porci în gospodării, în focare, să fie despăgubiți și animalele sacrificate de urgență. „Este o situație disperată, e clar că lucrurile sunt scăpate de sub control. În ultimele zile, numărul de focare a crescut cu 72 la sută. În cel mult o jumătate de an, toată țara va fi afectată”, a declarat Ladoși pentru Evenimentul zilei.

