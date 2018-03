„IPOCRIZIA AMBASADORILOR” și JOCUL de-a JUSTIȚIA. DEZVĂLUIRI EXPLOZIVE despre implicarea ilegală, în 2013, a AMBASADELOR SUA ȘI UK în numirea lui Kovesi

Judecătoarea vorbește și despre judecătorul Horatius Dumbrava, fost membru al CSM in perioada 2010-2016, cel care a mărturisit într-o postare pe Facebook din data de 22 februarie 2018 ca, impotriva legii si a tuturor prevederilor internationale privind independenta justitiei si statul de drept, ambasadele SUA si a Marii Britanii s-au amestecat in 2013 in numirea Laurei Codruta Kovesi ca procuror-sef al DNA.

Redăm câteva dintre pasajele publicate în legătură cu acest subiect pe blogul floricaroman.wordpress.

”Exista limita a ipocriziei ambasadorilor straini de la Bucuresti, care ne tin lectii de democratie, stat de drept si independenta justitiei, in conditiile in care ei insisi au incalcat legea, principiile statului de drept si independenta justitiei implicandu-se in numirile sefilor din marile parchete?

In contextul initierii pe 22 februarie de catre ministrul justitiei Tudorel Toader, in conformitate cu legea, a procedurii de revocare a procurorului-sef DNA Laura Codruta Kovesi, ambasadorul american Hans Klemm si cel britanic Paul Brummell, folosind aceleasi discursuri lozincarde, au iesit public, din nou, sa ne tina lectii despre justitie, declarand ca au incredere oarba in DNA.

Acestia nu au facut nici un comentariu ori aluzie la esecurile rasunatoare ale DNA din ultimul timp: numarul cel mai mare de achitari in parchete, disolutia dosarului Microsoft evaluat de insasi DNA la sute de milioane de euro prejudicii, modul abuziv, devenit public acum, in care se fac anchetele la DNA. Nu au scos un cuvant niciodata despre importanta respectarii drepturilor si liberatilor romanilor, castigate cu sange in anul 1989.

(...)

Tocmai in acest context, al actiunii perfect legale initiate de ministrul justitiei Toader, se vede dublul limbaj/discurs pe care-l folosesc ambasadele: noua ne vorbesc despre principii, stat de drept si democratie, in timp ce ei, ilegal, au facut targuri oculte privind numirile la varful parchetelor.

Concret, judecatorul Horatius Dumbrava, fost membru al CSM in perioada 2010-2016, a marturisit intr-o postare pe Facebook din data de 22 februarie 2018 ca, impotriva legii si a tuturor prevederilor internationale privind independenta justitiei si statul de drept, ambasadele SUA si a Marii Britanii s-au amestecat in 2013 in numirea Laurei Codruta Kovesi ca procuror-sef al DNA.

Aceleasi ambasade s-au implicat, tot atunci, si in numirea Procurorului General si a procurorului-sef al DIICOT.

Judecatorul Horatius Dumbrava recunoaste public ceea ce se vorbea pe la colturi, dar nimeni de la varful sistemului de justitie nu a spus deschis in toti acesti ani:

“Va mai amintiti de protocolul semnat intre presedintele Romaniei si primul ministru in 2013? Cand, practic, sub atenta supraveghere (de fapt, la sugestia) ambasadele UK si USA (cum de s-au bagat in asa ceva ambasadorii de atunci? ce au crezut ca fac? un fel de gentlemen agreement? cu cine?) s-au impartit funciile in Ministerul Public, dupa principiul: unul tie, unul mie (si unul la bucutarie …) s-a recunoscut public implicarea politica in justitie, ceea ce a fost un semnal foarte prost pentru procurorii de executie, cei multi si harnici, ca daca ai acoperire politica, poti …”, a scris judecatorul Dumbrava pe Facebook.

Nu exista absolut nici o prevedere legala care sa permita ambasadelor, sau chiar Comisiei Europene, sa se implice in numirile de la varful parchetelor, iar ceea ce au facut acestia in 2013 a fost un atac la ordinea de drept din Romania. Oamenii au memoria scurta si este foarte bine ca fostul membru CSM le-a improspatat-o.

Acea intelegere subterana din 2013 a compromis grav justitia, avand efecte negative asupra bunei functionari a acesteia pe care inca nu le putem totaliza. La data cand s-a semnat acel protocol secret, sub “supravegherea” si la “sugestia” ambasadelor, judecatorul Horatius Dumbrava era membru al CSM, prin urmare un om foarte bine informat.

Cu toate acestea, pana in prezent, nici el si nici alt membru al CSM din acea perioada nu au protestat vehement, asa cum ar fi trebuit, fata de amestecul, TOTAL IMPOTRIVA LEGII, a unor puteri straine in procedurile legale privind numirea unor procurori in cele mai inalte functii din parchete.

In aceeasi perioada, insa, atat judecatorul Dumbrava cat si ceilalti membri ai fostului CSM aparau cu incrancenare “buna reputatie” si independenta procurorilor DNA (pe care, in mod absolut gresit, o asimilau cu insasi independenta justitiei in ansamblul ei) impotriva oricaror critici sau declaratii facute de presa sau oameni politici din Romania, motivand ca, prin acele critici/declaratii, presa ori clasa politica se amesteca in justitie si, chipurile, ii afecteaza independenta.