Wisconsin, statul lactatelor și a celor 11.000 de lacuri

Situat între Marile Lacuri și râul Mississippi, Wisconsin este o destinație care surprinde la fiecare pas. Cunoscut pentru ospitalitatea sa călduroasă, cultura vibrantă și peisajele naturale uluitoare, statul Badger oferă călătorilor un mix perfect de relaxare, aventură și secret descoperit pe tot parcursul anului.

Indiferent de anotimp, Wisconsin oferă experiențe de neuitat. Vara invită familiile pe plajele nisipoase ale lacului Michigan, la plimbări cu barca pe lacurile Madison sau la explorarea celor 11.000 de lacuri interioare renumite care împânzesc statul.

Toamna transformă peisajul rural într-un caleidoscop de roșu, portocaliu și auriu, perfect pentru plimbări pitorești cu mașina prin zona Driftless sau drumeții în parcul statal Devil's Lake. Iarna transformă Wisconsin într-un parc de joacă înzăpezit, cu pârtii de schi în nord, festivaluri pe lacurile înghețate și cabane confortabile.

Iar când vine primăvara, florile de cireș din Door County și grădinile înflorite din tot statul întâmpină zilele mai calde cu culori proaspete și viață.

Tradițiile culinare din Wisconsin sunt la fel de bogate ca și terenurile agricole. Da, este America's Dairyland - unde brânza cu coajă crocantă și brânzeturile artizanale premiate sunt un must-try - dar asta este doar începutul. Călătorii pot degusta berea în fabricile de bere istorice din Milwaukee, pot savura vineri seara pește prăjit în orașele mici și fermecătoare sau pot descoperi scene culinare inventive în orașe precum Madison și Green Bay. Adăugați vinăriile locale, cluburile de cină și piețele fermierilor, și fiecare înghițitură povestește istoria mândrului patrimoniu agricol al statului Wisconsin.

Madison, capitala statului, este un oraș plin de viață, tineresc și pitoresc, construit pe un istm între lacurile Mendota și Monona. Este cunoscut pentru energia sa de oraș universitar (găzduiește Universitatea Wisconsin-Madison), scena culturală înfloritoare și accentul puternic pus pe durabilitate, alimentele locale și recreerea în aer liber.

Capitolul statului Wisconsin este unul dintre cele mai emblematice repere ale orașului și un obiectiv turistic obligatoriu pentru vizitatori. Finalizată în 1917, clădirea este construită din granit alb și are o cupolă masivă, încununată de o statuie aurită reprezentând statul Wisconsin, vizibilă din multe puncte ale orașului. Este singurul capitol al unui stat american cu exterior din granit și o rotondă iluminată natural.

Vizitatorii pot participa la tururi ghidate sau autoguidate (și apropo, se intră în Capitol fără control de securitate) pentru a explora uimitoarele picturi murale interioare, scările de marmură și camerele istorice ale Senatului și Adunării, rotunda renumită pentru operele de artă complexe care reprezintă istoria, agricultura și industria statului Wisconsin, sau intrarea în biroul Guverantorului. Dealtfel, Madison este situat anul acesta în top 10 “Cele mai fericite orașe din SUA”.

Wisconsin nu înseamnă doar activități în aer liber, ci și oamenii și cultura care îl fac să strălucească. Vizitatorii se pot cufunda în scena artistică și muzicală înfloritoare din Milwaukee, se pot plimba prin piața Capitol Square din Madison sau pot explora muzee de talie mondială, precum Milwaukee Art Museum și Harley-Davidson Museum. Fanii sportului vor găsi multe motive de bucurie, fie că este vorba de un meci al echipei Green Bay Packers pe legendarul stadion Lambeau Field sau de o întâlnire cu localnicii la un picnic de vară cu ocazia unui meci de baseball.

Ceea ce face Wisconsin cu adevărat special sunt descoperirile neașteptate. Poate fi o plimbare cu caiacul prin peșterile marine de-a lungul Insulelor Apostle, degustarea de plăcinte de casă într-un restaurant de la marginea drumului sau descoperirea unui festival local unde toată lumea te tratează ca pe un membru al familiei. Fiecare colț al statului oferă ceva nou de explorat și un motiv pentru a reveni. De la călătorii aventuroase cu mașina la weekenduri liniștite pe apă, Wisconsin este o destinație care pare familiară și plină de surprize în același timp. Cu escapade accesibile, atracții pentru întreaga familie și oportunități nesfârșite de a vă conecta cu natura și comunitatea, este un loc pe care călătorii nu doar îl vizitează, ci se simt ca acasă.

Așadar, faceți-vă bagajele, luați-vă curiozitatea cu voi și lăsați Wisconsin să vă întâmpine în următoarea aventură de neuitat.