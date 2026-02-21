Willie Colon, legenda muzicii salsa, a murit la 75 de ani

Legenda americană a muzicii salsa Willie Colón, trombonist, vocalist și compozitor, a decedat sâmbătă la vârsta de 75 de ani, a anunțat familia sa într-un comunicat. Cauza decesului nu a fost dezvăluită.

„Deși îi plângem absența, ne bucurăm totodată de darul etern al muzicii sale și de amintirile prețioase pe care le-a creat și care vor dăinui pentru totdeauna”, a transmis familia pe pagina de Facebook a lui Colón.

Născut în Bronx, New York, din părinți portoricani, Willie Colón a început cariera muzicală devreme. La 15 ani a semnat cu Fania Records, iar doi ani mai târziu, în 1967, a lansat primul său album, El Malo, care s-a vândut în peste 300.000 de exemplare, potrivit biografiei sale de pe site-ul LA Philharmonic.

A lansat zeci de albume de-a lungul carierei, inclusiv La Gran Fuga (1970) și El Juicio (1972), fiind unul dintre deschizătorii de drumuri ai muzicii salsa.

Muzica lui Colón combina elemente de jazz, rock și salsa, integrând ritmuri tradiționale din Cuba, Puerto Rico, Brazilia și Africa. O temă centrală în muzica lui a fost explorarea experienței portoricanilor în relație cu patria și cu Statele Unite.

„El folosește cântecele sale pentru a descrie și a investiga problemele vieții în SUA ca portorican și pentru a sugera contribuțiile culturale pe care portoricanii le pot oferi”, se arată în biografia sa

În 2004, Willie Colón a primit un premiu pentru întreaga carieră din partea Academiei Latine de Arte și Științe ale Muzicii. Casa de discuri Fania Records, cu care a colaborat, l-a promovat ca pe unul dintre cei mai importanți artiști ai muzicii salsa la nivel mondial.

Colón a fost un activist social de lungă durată. A făcut parte din Comisia Latino-Americană pentru SIDA, din Fundația Națiunilor Unite pentru Imigranți și din consiliul de administrație al Institutului Hispanic al Congresului, potrivit biografiei sale.

Prin activitatea sa muzicală și socială, Colón a contribuit la promovarea culturii latino-americane și la susținerea comunităților portoricane și latino-americane din Statele Unite și din întreaga lume.