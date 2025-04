Vulcanul care a erupt de două ori în aceeași zi. Imagini spectaculoase

Dukono, un vulcan din estul Indoneziei, a erupt de două ori în aceeași zi, eliberând un nor dens de cenușă. Acesta care s-a ridicat la peste un kilometru înălțime și a stârnit panică în rândul locuitorilor din zonă.

Situat pe insula Halmahera, în provincia Molucele de Nord, vulcanul a avut prima erupție la ora locală 16:52 (07:52 GMT). Conform datelor furnizate de observatorul indonezian, coloana de cenușă s-a ridicat deasupra vârfului muntelui și era vizibilă de la zeci de kilometri.

„Coloana de cenuşă observată era de culoare albă spre gri, cu o intensitate mare spre sud-vest”, au anunțat autoritățile.

A doua erupție a avut loc în jurul orei locale 06:46. În imaginile distribuite pe rețelele de socializare, norul de cenușă poate fi observat deasupra vârfului acestuia.

#April 2,⚡️#seisme#ClimateAwareness🚩keep informed

🌋Eruption of Dukono volcano, #Indonesia 🌋Eruption of Mt Marapi, Indonesia 🌪️Waterspout off the coast of Manavgat, Antalya, #Türkiye 🚨M 5.1 earthquake in Andaman Sea near #Myanmar 🚨M 6.2 earthquake near Kyushu island, #Japan pic.twitter.com/al54Z4XT6h

— Irene (@irene_makarenko) April 2, 2025