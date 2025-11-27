Vlad Voiculescu: „Și...vă lipsește parada militară?”

1 Decembrie – Ziua României. La Arcul de Triumf vom vedea alt președinte primind onorul Armatei, alte fețe de politicieni în primele rânduri. Sper ca printre ei să nu fie și consilierul prezidențial Vlad Voiculescu. Ministrul Moșteanu, biliardarul USR-ului, va fi acolo ca ministru al Armatei deși nu știe să țină în mână o pușcă. În 2020, în anul pandemiei, cele două vârfuri progresite făceau bășcălie de parada militară și de românii care și-o doreau. De neuitat!

Se va defila anul acesta, iar militarii vor trece pe sub Arcul de Triumf. Așa se face și în Franța și în America și în Italia, parteneri strategici și tradiționali ai trupelor noastre combatante. De data aceasta, membrii USR din Guvern și din alte structuri de stat se vor prezenta făloși și se vor bucura, la fel ca și predecesorii din alte partide în vremea în care stăteau ei în capul mesei puterii.

Când liderii PNL, PSD și UDMR erau în fruntea țării, useriștii lui Dan Barna nu se sfiau să critice pregătirile pentru Ziua Națională, invocau chetuieli pe care le considerau inutile, făceau bășcălie de tehnica militară. Paginile lor de Facebook abundau de scriituri de un așa-zis protest sau de denigrări. Se cerea renunțarea la acest festivism militar. Acum sunt înfipți bine pe listele de protocol ale SPP-ului pentru acces.

Sper ca să nu-l văd pe Vlad Voiculescu în spatele președintelui Dan. Nu-i pot uita rândurile scrise de pe pagina lui de Facebook în ziua de 1 Decembrie 2020, startul pentru o batjocură colectivă a fanilor lui tefeliști și reziști. Era pandemie, avem restricții aberante, trăiam dramele familiilor care-și îngropau morții în saci negri, eram inoculați cu spaima că ne contaminăm copiii cu virus dacă nu ne vaccinăm.

Și era și campanie electorală și vot parlamentar în acel decembrie 2020. Unul dintre atacurile USR din luna noiembrie a fost țintit către defilarea forțelor armate la Arcul de Triumf. Ce mai chiot, ce mai vaiet – vorba poetului – în tabăra opoziției USR și PLUS!

Guvernul era PNL și era acuzat că aruncă bani pe o paradă inutilă, că poporul nu vrea să vadă grupul de politicieni corupți, cu zâmbete stupide, că e mai bine ca românii să stea acasă, că în aer liber tot n-au voie fără mască, iar distanța dintre ei trebuie să fie de un metru. În studiourile de televiziune, scandalul era și mai mare căci exista lupta pentru voturi.

În 2025, aflat la putere, USR nu a reușit să anuleze parada militară

Premierul Ludovic Orban, probabil la propunerea împăciuitorului Klaus Iohannis, a făcut anunțul, rămas memorabil: „Nu va mai fi acea paradă. Cu siguranţă, ne mai fiind parada, nu va mai exista motiv ca oamenii să asiste la paradă”.

Pe 1 Decembrie, Vlad Voiculescu a avut o reacție de mare patriot: „Și… vă lipsește parada militară?”, a scris pe Facebook. A primit și răspunsul: „Nu, dacă ajungeți la guvernare, scoteți-o!”. De aici încolo vă puteți imagina ce a urmat.

De ce nu uit momentul, de ce nu aș vrea să-l văd pe Vlad Voiculescu în rândul politicienilor care primesc onorul Armatei Române?

Pentru că bărbații din familia mea au fost în războaie, sunt veterani, și-au slujit țara căreia i-au jurat credință. Pe drapel, nu la un pupitru din Palatul Cotroceni, citind un text și tremurând de emoție că au ajuns unde n-au visat datorită proștilor de români care i-au votat.

Pentru că eu și ai mei înțelegem importanța unei parade militare. Și ne-am dus copiii să vadă trupele menite să apere țara, ca să sădim în ei sămânța națională, așa cum fac și ucrainenii, și francezii, și sârbii, și ungurii, și americanii și…

Pentru că 1 Decembrie 1918 înseamnă România Mare, iar parada militară din zilele noastre este o comemorare adusă generațiilor de bărbați care au luptat pe fronturi și au făcut posibil să avem o Românie liberă în care voi, politicienii, să vă bucurați de privilegii, să strângeți averi, chiar și în pandemie, și să vă permiteți să fiți ipocriți în funcție de interese.

Pentru milioane de români, 1 Decembrie înseamnă și Crăciun, Revelion, Paște și toate zilele de naștere la un loc. Iar bucuria și emoția de a privi militarii români defilând pe sub Arcul de Triumf sau în orice orășel din țară nu vor putea fi confiscate de niciun politician de carton, din orice partid ar face parte.

Slava Ucraina - îți spune ceva, Vlad Voiculescu? Mergi la paradă, uită ce ai vorbit și ce ai scris înainte să fii uns ministru al Sănătății în Guvernul Cîțu, și strigă Trăiască România! Și aplaudă-i pe militari fiindcă, la pericol, ei nu se urcă în avionul de Viena sau Bruxelles!