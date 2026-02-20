Virgil Popescu: Preşedintele României a vorbit calm şi sigur pe el la Consiliul pentru Pace

Europarlamentarul PNL Virgil Popescu a declarat, joi, că intervenția președintelui României la Consiliul pentru Pace s-a remarcat nu doar prin tonul echilibrat, ci mai ales prin conținutul concret al propunerilor prezentate în contextul discuțiilor despre reconstrucție și stabilitate.

Virgil Popescu a subliniat, într-o postare publicată pe Facebook, că intervenția șefului statului a fost una clară și bine articulată.

„Preşedintele României a vorbit calm şi sigur pe el la Consiliul pentru Pace. Dar, dincolo de ton, esenţial este că a venit cu propuneri pragmatice şi asumate pentru reconstrucţie şi stabilitate. Iar Statele Unite reacţionează bine la pragmatism. Într-un moment în care mulţi lideri aleg formule generale despre „pace” şi „solidaritate”, România a spus că este dispusă să dea o mână de ajutor pornind de la sprijin umanitar până la know-how în administraţie, justiţie şi reformă instituţională”, afirmă Virgil Popescu într-o postare pe Facebook.

Potrivit eurodeputatului liberal, accentul pus pe soluții aplicate și pe disponibilitatea României de a contribui concret diferențiază poziționarea țării noastre într-un cadru internațional dominat, adesea, de declarații generale.

Virgil Popescu a evidențiat și dimensiunea diplomatică a mesajului transmis la reuniune, arătând că referirea la relațiile istorice bune ale României atât cu Israelul, cât și cu palestinienii reflectă o abordare matură și echilibrată. În opinia sa, acest lucru poate consolida rolul țării noastre ca posibilă punte de dialog.

”Iar aprecierea exprimată de Donald Trump pentru Nicuşor Dan, pentru România şi pentru români confirmă că vocea noastră este auzită şi respectată la cel mai înalt nivel”, apreciază Virgil Popescu.

La rândul său, Nicușor Dan a transmis mulțumiri, joi, în cadrul Consiliului Păcii, președintelui Donald Trump pentru implicarea și leadershipul în planul de pace din Gaza, precum și pentru demersurile realizate în alte regiuni ale lumii.

Șeful statului a prezentat sprijinul pe care România îl poate acorda în procesul de reconstrucție din Gaza, de la asistență umanitară la contribuții în domeniul instituțional, inclusiv în zona de poliție și justiție. De asemenea, a menționat posibilitatea organizării de zboruri pentru evacuarea copiilor bolnavi și tratarea acestora în spitalele din România.

În intervenția sa, președintele a amintit relațiile tradițional bune ale României atât cu poporul evreu, cât și cu poporul palestinian, apreciind că acest aspect poate constitui un avantaj în actualul context. ”Aşadar, puteţi conta pe noi”, a adăugat şeful statului.