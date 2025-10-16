Violatori, întreținuți din banii contribuabililor în statele conduse de Democrați

Problema imigrației revine în prim-plan în Massachusetts, după ce un imigrant haitian, Cory Alvarez, a fost condamnat pentru violul unei minore într-un adăpost finanțat de stat.

Cazul este considerat de fostul director de adăposturi Michael Fetherston drept un exemplu al „unei eșecuri totale ale guvernului”, subliniind vulnerabilitățile sistemului de protecție pentru copii.

Alvarez, în vârstă de 27 de ani, a fost găsit vinovat de viol calificat asupra unei minore de 15 ani, care locuia împreună cu el într-un adăpost de stat din Rockland, Massachusetts, amenajat într-un hotel Comfort Inn.

Potrivit NBC 10 Boston, acesta a fost arestat de poliția din Rockland în 2024, iar ulterior de agenți ai U.S. Immigration and Customs Enforcement (ICE) în luna august.

Deși Alvarez a intrat legal în SUA în 2023, el a încălcat termenii admiterii și a rămas ilegal pe teritoriul țării.

Fetherston, care a condus un adăpost similar în Marlborough între 2023 și 2024, a declarat că „acest caz dezvăluie o problemă mult mai mare.

Numai cazurile documentate arată că aceste fete sunt agresate în adăposturi finanțate din bani publici. Nimeni de la vârf, inclusiv guvernatorul Maura Healey, nu și-a asumat responsabilitatea”.

El a mai adăugat:

„Apelați cum vreți, dar aceasta este o eșec total al guvernului”.

Anterior, Fetherston a dezvăluit pentru Fox News Digital un alt caz similar, implicând un imigrant haitian, Ronald Joseph, care a violat și a însămânțat propria fiică de 14 ani într-un adăpost din Marlborough.

Fetherston a relatat că autoritățile i-au cerut să transfere agresorul într-un alt adăpost, iar arestarea acestuia a avut loc abia câteva luni mai târziu.

Guvernatorul Healey a recunoscut că a „moștenit un dezastru al sistemului de adăposturi” și a menționat că au fost implementate noi reguli privind durata șederii, verificări de fond penal, dovada rezidenței și statutului legal de imigrare, precum și relocarea familiilor din hoteluri.

Totuși, Fetherston susține că aceste verificări nu au fost aplicate, iar „nimeni nu știe cine sunt cu adevărat acești oameni”.

Ca răspuns la aceste probleme, Healey a ordonat închiderea sistemului de adăposturi și a stabilit că unii rezidenți pot primi până la 30.000 de dolari pentru sprijin locativ pe o perioadă de doi ani.

Criticii susțin că această măsură pune presiune financiară și logistică pe comunitățile locale, afectând școlile și serviciile publice.

Fetherston avertizează că aceste cazuri nu sunt izolate, ci parte a unui tipar îngrijorător de abuzuri sexuale asupra copiilor, sistemul statal nereușind să-i protejeze.

„Când nu protejezi copiii, nu ai autoritate morală să conduci aceste programe. Dacă nu-i protejezi pe copii, nu ar trebui să fii în funcție”, a afirmat el.

Pe termen lung, imigrația necontrolată în adăposturi poate genera efecte sociale și economice semnificative: creșterea costurilor pentru educație, infrastructură și servicii de siguranță publică, precum și tensiuni în comunitățile locale.

În acest context, experții recomandă o verificare riguroasă a rezidenților și monitorizarea atentă a sistemului de adăposturi pentru a preveni astfel de incidente.