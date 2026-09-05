Videoclipurile în care angajații își filmează rutina de la birou au devenit un fenomen pe rețelele sociale, iar creatorii cu audiențe mici sunt tot mai căutați de branduri. În Statele Unite, economia creatorilor ar urma să genereze venituri de 21 de miliarde de dolari în 2026, potrivit estimărilor eMarketer citate de Reuters.

Fenomenul, vizibil pe TikTok, Instagram și YouTube, s-a amplificat după revenirea angajaților la birou, în urma perioadei de muncă la distanță din timpul pandemiei.

Pentru public, aceste materiale oferă o privire asupra vieții profesionale de zi cu zi. Pentru companii, ele reprezintă o modalitate de promovare care pune accent pe familiaritate și autenticitate.

Clipurile urmăresc adesea același tipar: pregătirea pentru serviciu, drumul către birou, lucrul la calculator, pauza de prânz, o cafea sau un matcha după-amiaza, apoi plecarea și activitățile de după program.

Formatul nu este nou. Oamenii își documentează viața pe internet de mai bine de două decenii, însă amploarea actuală este diferită. Potrivit Internet Advertising Bureau, numărul persoanelor care obțin venituri din crearea de conținut video a crescut de la aproximativ 200.000 în 2020 la peste 1,5 milioane în 2024.

Popularitatea acestor materiale se explică și prin faptul că publicul caută conținut mai apropiat de experiențele cotidiene. Videoclipurile despre navetă, sarcini administrative sau pauze de masă pot oferi informații despre anumite profesii și despre cultura organizațională, fără producții elaborate.

Companiile nu mai urmăresc exclusiv conturile cu milioane de urmăritori. Creatorii nano, cu până la 5.000 de urmăritori, și cei micro, cu până la 20.000, au devenit o categorie importantă pentru campaniile de marketing.

Strategia urmărește accesul la comunități mai restrânse, în care recomandările pot părea mai personale. Reuters notează că inclusiv companii mari, precum Starbucks, au apelat la angajați pentru a prezenta aspecte ale activității lor.

În acest context, rutina profesională poate deveni un produs comercial: un angajat își filmează ziua, iar brandul integrează în material un produs sau un serviciu. Diferența față de publicitatea tradițională este că mesajul este transmis printr-o experiență personală, nu printr-un spot convențional.

Ascensiunea conținutului creat de utilizatori face parte dintr-o schimbare mai largă a consumului de divertisment.

Datele Nielsen pentru iunie arătau că YouTube era urmărit pe televizoare în Statele Unite mai mult decât Fox, Amazon și Disney, potrivit materialului Reuters.

Platformele și companiile de streaming încearcă, la rândul lor, să atragă creatori independenți. Netflix este interesat de formate consacrate în mediul online, precum „Hot Ones”, iar YouTube caută să își păstreze creatorii prin acorduri care pot include perioade de exclusivitate.

Estimarea de 21 de miliarde de dolari pentru veniturile creatorilor americani în 2026 reprezintă o creștere de 16% față de anul precedent. Cifrele indică faptul că activitatea nu mai este doar un hobby, ci o sursă de venit pentru un număr tot mai mare de persoane.

Pentru angajații care își filmează programul, însă, succesul nu este garantat. Conținutul presupune consecvență, iar veniturile depind de audiență, colaborări și regulile platformelor. În același timp, expunerea vieții profesionale poate ridica probleme legate de confidențialitate și de politicile angajatorilor.