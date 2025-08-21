International Vedetă din Franța, moartă în urma unei provocări extreme







Autoritățile din Franța investighează moartea lui Raphaël Graven, cunoscut online sub numele de Jean Pormanove, potrivit BBC.

Streamerul, recunoscut pentru provocările extreme difuzate pe platforma Kick, a fost găsit mort la începutul săptămânii într-o localitate situată la nord de Nisa.

Cazul a atras atenția opiniei publice și a ridicat întrebări privind limitele divertismentului online și responsabilitatea platformelor digitale.

Moartea lui Raphaël Graven, în vârstă de 46 de ani, a stârnit reacții imediate atât din partea autorităților, cât și a oficialilor francezi.

Clara Chappaz, ministru în guvernul de la Paris, a catalogat evenimentul drept o „oroare absolută”, subliniind că streamerul fusese „umilit” luni la rând în timpul transmisiunilor sale.

Procurorul din Nisa, Damien Martinelli, coordonează ancheta judiciară și a confirmat că mai multe persoane aflate la locul incidentului au fost deja audiate.

În plus, echipamentele folosite la filmări și înregistrările video au fost confiscate pentru a fi analizate. Autopsia urmează să fie efectuată joi, pentru a stabili cauzele exacte ale decesului.

Potrivit anchetatorilor, audierile de până acum nu au oferit indicii clare privind circumstanțele decesului. Totuși, surse media locale au relatat că Raphaël Graven ar fi murit în somn, în timpul unei transmisiuni live, după ce fusese supus unor probe de violență și lipsă de somn.

În paralel, poliția din Nisa derulează o altă anchetă, începută în decembrie 2024, care vizează posibile „acte deliberate de violență împotriva persoanelor vulnerabile”, filmate și distribuite pe internet.

Această investigație a fost declanșată după un material publicat de Mediapart și l-a vizat atât pe Graven, cât și pe un alt streamer cunoscut sub pseudonimul Coudoux.

Cei doi au negat atunci că ar fi victime ale unor abuzuri, insistând că scenele de violență erau scenarii regizate pentru a atrage public și a genera venituri. Procurorul a precizat că ambii au refuzat consultul medical sau psihologic, afirmând că acțiunile erau voluntare și nu le puneau în pericol sănătatea.

Moartea lui Raphaël Graven ridică însă probleme mai complexe decât un simplu incident izolat. Fenomenul streaming-ului extrem, în care conținutul șocant este folosit pentru a câștiga audiență și bani, atrage tot mai multe critici.

În Franța și la nivel european se discută deja despre responsabilitatea platformelor online, precum Kick, care permit difuzarea unor conținuturi potențial nocive.

Kick a transmis condoleanțe familiei și comunității lui Graven și a anunțat că „revizuiește de urgență circumstanțele decesului”.

Totuși, declarațiile oficiale nu au calmat întrebările publicului privind lipsa unor mecanisme eficiente de protecție a streamerilor și a publicului.

Cazul poate accelera dezbaterile privind reglementarea mai strictă a platformelor de streaming, în special atunci când acestea găzduiesc conținut cu caracter violent sau degradant.

Impactul nu este doar social, ci și economic, întrucât industria de divertisment online a devenit o piață globală cu milioane de utilizatori și sume semnificative implicate.