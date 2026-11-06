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UTA Arad – Petrolul 0-1. Victorie mare pentru ploieşteni în deplasare, gol decisiv în repriza secundă

UTA Arad – Petrolul 0-1. Victorie mare pentru ploieşteni în deplasare, gol decisiv în repriza secundăsursa: Facebook
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Din cuprinsul articolului

Petrolul Ploieşti a reuşit o victorie importantă în deplasare, impunându-se cu scorul de 1-0 în fața formaţiei UTA Arad, în partida care a deschis runda a 15-a din Superligă. Succesul îi urcă temporar pe prahoveni în topul clasamentului, în timp ce arădenii rămân la mijlocul ierarhiei.

UTA Arad – Petrolul 0-1. Victorie mare pentru ploieşteni în deplasare, gol decisiv în repriza secundă

Echipa ploieşteană Petrolul a dispus vineri seara, în deplasare, scor 1-0, de gruparea arădeană UTA, în primul meci al etapei a 15-a din Superligă.

Elevii lui Mihalcea au avut primele atacuri periculoase ale meciului de la Arad şi Marius Coman a şutat în minutul 19, însă Zima a respins. Ploieştenii au replicat prin ocazia lui Andres Dumitrescu, şut peste poartă, din careu, în minutul 36, însă prima parte s-a încheiat cu marea şansă a lui El Sawy, care a lovit bara, din doi metri, în minutul 40, deşi avea toată poarta goală în faţă.

Superliga

Superliga/ Sursa foto Facebook

Golul decisiv şi finalul tensionat din Superligă

Papeau a şutat peste transversală, în minutul 61, pentru ca după zece minute oaspeţii să deschidă scorul. Căpuşă a pasat în careu pentru Mario Ioniţă, iar acesta a înscris din careu. Oaspeţii au trecut pe lângă majorarea avantajului în minutul 79, când Ţuţu a trimis în bară. Arădenii au atacat pe final, dar nu au putut nici măcar egala, iar UTA Arad – Petrolul s-a încheiat 0-1.

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În urma acestui rezultat din campionat, Ploieştenii sunt pe locul 4, cu 27 de puncte, în timp ce UTA Arad e pe 10, cu 18 puncte.

Date statistice şi echipe aliniate pe teren

UTA ARAD: M. Rosa – Ouaneh, Benga, Pospelov, Alomerovic - Sota Mino, Alin Roman – El Sawy (Ţăroi 75), Papeau (Tzionis 75), Hakim Abdallah (Sinani 83) – M. Coman. ANTRENOR: Adrian Mihalcea

PETROLUL: Zima – Căpuşă, Papp, Malula, A. Dumitrescu – Hanca (Ţuţu 78), Lucho Vega (Huseinov 65) – Teixeira (Ludewig 85), M. Ioniţă (Zaian 85), Rodrigo Martins – Nlundulu (Israel 65). ANTRENOR: Ricardo Sousa

Cartonaşe galbene: Alomerovic 63 / Lucho Vega 45+1, Teixeira 50, Zaian 89

Arbitri: George Gaman - Adrian Ghinguleac, Cosmin Vatamanu

Arbitri VAR: Sorin Costreie - Claudiu Marcu

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