Fiecare zodie are trăsături care îi definesc personalitatea, iar odată cu acestea apar și mici defecte pe care, de cele mai multe ori, le acceptă cu umor.

De la încăpățânare și perfecționism până la impulsivitate sau tendința de a amâna lucrurile, astrologia oferă interpretări recreative despre modul în care fiecare semn zodiacal își privește propriile slăbiciuni.

Chiar dacă astrologia nu are o bază științifică, horoscopul rămâne una dintre cele mai populare forme de divertisment la nivel mondial.

Publicații dedicate acestui domeniu publică frecvent materiale despre caracteristicile zodiilor, punând accent pe latura amuzantă și ușor de recunoscut a personalității fiecărui semn.

Berbecul admite că se grăbește adesea să ia decizii și că răbdarea nu este întotdeauna punctul său forte. Taurul recunoaște că este încăpățânat și că își schimbă cu greu opinia odată ce a luat o hotărâre.

Gemenii spun despre ei înșiși că se plictisesc repede și că pot începe mai multe proiecte în același timp. Racul acceptă că este foarte sensibil și că uneori pune prea mult la suflet comentariile celor din jur.

Leul recunoaște că apreciază atenția și că îi place să fie remarcat, în timp ce Fecioara admite că perfecționismul o determină să analizeze excesiv chiar și cele mai mici detalii.

Balanța spune că îi este greu să ia rapid o decizie, preferând să cântărească toate variantele. Scorpionul recunoaște că își câștigă greu încrederea în oameni și că nu uită ușor o dezamăgire.

Săgetătorul admite că vorbește uneori înainte să se gândească suficient, iar Capricornul spune că poate deveni prea concentrat asupra muncii și responsabilităților.

Vărsătorul recunoaște că preferă independența și că uneori pare distant, chiar și față de persoanele apropiate. Peștii acceptă că au tendința de a visa cu ochii deschiși și că evită conflictele ori de câte ori este posibil.

Astfel de descrieri sunt interpretări generale și nu reprezintă reguli aplicabile tuturor persoanelor născute într-o anumită zodie.

Tocmai această abordare relaxată și plină de umor explică popularitatea constantă a horoscopului în rândul cititorilor din întreaga lume.

Pentru mulți, identificarea propriilor mici defecte într-o descriere astrologică este un prilej de amuzament și de autoironie, fără pretenția că personalitatea poate fi definită exclusiv de data nașterii.