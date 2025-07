Social Un tânăr a fost atacat de câini în Munții Făgăraș. Bărbatul a fost preluat de un echipaj SMURD







Un tânăr de 21 de ani a fost rănit grav în Munții Făgăraș, după ce a fost atacat de câinii unei stâne. El a fost dus la baza muntelui de către cabanieri și salvamontiști. Cabanierii avertizează turiștii că în zonă se află 6-8 câini din rasa ciobănesc kangal.

Un tânăr de 21 de ani a fost grav rănit, sâmbătă, în Munții Făgăraș, după ce a fost atacat de câinii unei stâne. În urma atacului, cățelul său a murit. Bărbatul a fost a fost coborât din munte cu ajutorul Salvamont Sibiu, iar apoi a fost preluat de un echipaj SMURD.

Autoritățile și cabanierii avertizează turiștii că în zonă se află o haită de 6-8 câini din rasa ciobănesc kangal, care pot fi periculoși.

„Cu toate că nu este treaba noastră, ţinem să vă informăm ca în ultimul timp tot mai mulţi turişti ne-au semnalat prezenta câinilor (6 sau 8 din rasa kangal ) de la stâna din Valea Şerbotei (Munţii Făgăraş – n.r.) în zona refugiul Scara, Căldarea Puha şi Patoul Scărişoarei”, au scris, duminică, cabanierii de la Cabana Bărcaciu, într-o postare pe Facebook.

Rasa de câine ciobănesc Kangal provine din Anatolia și este un câine de talie mare, care poate atinge până la 60 de kilograme. Acest câine este folosit pentru protejarea turmelor împotriva lupilor și a altor prădători. Recent, ciobanii din unele țări din Africa de Est au început să folosească această rasă pentru a-și proteja turmele de atacurile leoparzilor.

Incident similar în Oradea

La începutul lunii iulie, o altă persoană a fost atacată de opt câini într-o zonă de lângă stațiunea Stâna de Vale, pe traseul turistic care duce către Vârful Poeni și Cascada Bohodei.

Antrenorul de atletism orădean Călin Laza s-a luptat cu câinii timp de aproximativ 20 de minute, fiind trântit la pământ și mușcat de mai multe ori. Animalele erau, cel mai probabil, e la o fermă din apropiere.

„Eram la alergare când am fost atacat de o haită de opt câini foarte agresivi pe traseul turistic către Vârful Poeni şi Cascada Bohodei. M-au târât la pământ prin muşcături repetate la membrele inferioare şi pe tot spatele. Am avut noroc că după aproximativ 20 de minute am fost găsit de un localnic. Acesta a trecut cu maşina, a oprit, a intervenit şi m-a luat în maşină, iar apoi a sunat la 112”, a spus acesta, pentru Bihoreanul.