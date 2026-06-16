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Un șofer de camion a dat lovitura la loterie. A tras pe dreapta când a văzut numerele câștigătoare

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Un șofer de camion a dat lovitura la loterie. A tras pe dreapta când a văzut numerele câștigătoarecastig la loto / sursa foto: ChatGPT
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Din cuprinsul articolului

Un șofer de camion din statul american Carolina de Nord a câștigat marele premiu la loteria Cash 5 după ce a jucat online un bilet în valoare de doar un dolar, potrivit jooreport.com.

Bruce Morgan, din Johnston County, a intrat în posesia unui premiu de 138.239 de dolari după extragerea din 18 mai.

Bărbatul a reușit să ghicească toate cele cinci numere câștigătoare și a aflat vestea în timp ce se afla la muncă, în timpul unei curse cu camionul. Câștigul a atras atenția atât prin valoarea premiului, cât și prin suma foarte mică investită pentru biletul câștigător.

A verificat numerele în timpul cursei

Bruce Morgan a povestit că a observat inițial că ar putea avea un bilet câștigător, însă a preferat să oprească vehiculul pentru a verifica atent rezultatele.

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„Am tras pe dreapta ca să verific numerele și am zis: «Ce văd aici?» Încă nu cred că am reușit”, a declarat acesta pentru presa locală, potrivit informațiilor publicate de autoritățile loteriei din Carolina de Nord.

Momentul a fost unul neașteptat pentru șoferul american, care nu se aștepta ca o participare obișnuită la loterie să se transforme într-un câștig de șase cifre.

Aproape 100.000 de dolari au rămas după taxe

La câteva zile după extragere, Morgan s-a prezentat la sediul loteriei din Raleigh pentru a-și revendica premiul. După reținerea taxelor federale și statale aplicabile în Statele Unite, suma netă primită de câștigător a fost de aproximativ 99.546 de dolari.

Dolari

Dolari. Sursa foto: Freepik

Potrivit oficialilor loteriei, premiul reprezintă unul dintre câștigurile notabile înregistrate recent în cadrul jocului Cash 5, având în vedere că biletul a costat doar un dolar.

Șoferul a declarat că intenționează să folosească banii pentru a-și achita datoriile existente și pentru a economisi restul sumei.

Cazurile similare continuă să atragă atenția

Poveștile despre câștigători proveniți din domeniul transporturilor nu sunt o raritate. În 2024, un alt șofer de TIR din Newcastle, împreună cu soția sa, a câștigat un premiu de 166.666 de lire sterline la loterie.

Potrivit relatărilor din presa britanică, bărbatul și-a anunțat imediat angajatorul după ce a aflat vestea și a glumit spunând: „Nu mai vin de mâine!”.

Un câștig obținut cu o investiție minimă

Cazul lui Bruce Morgan evidențiază unul dintre aspectele care mențin popularitatea loteriilor: posibilitatea de a obține premii importante în schimbul unor sume foarte mici.

Pentru șoferul din Carolina de Nord, un bilet de un dolar s-a transformat într-un câștig care îi permite să își achite datoriile și să își consolideze economiile.

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