Inteligența artificială a ajuns la un nivel la care poate face escrocheriile telefonice profitabile și ușor de automatizat, potrivit unui studiu publicat în iulie 2026, potrivit arXiv.

Cercetarea arată că până la 36% dintre participanți au declarat că ar respecta sau cel puțin ar lua în calcul solicitările primite într-un apel telefonic fals în care o persoană se prezenta drept o rudă aflată într-o situație de urgență. Studiul este disponibil pe platforma arXiv și a fost realizat de cercetători specializați în securitate cibernetică.

Rezultatele evidențiază o schimbare importantă în peisajul fraudelor telefonice. Dacă până acum astfel de escrocherii necesitau operatori umani, noile modele de inteligență artificială permit automatizarea convorbirilor la scară largă, reducând costurile și crescând semnificativ numărul potențialelor victime.

Cercetarea a analizat modul în care cele mai noi modele de inteligență artificială pot genera apeluri convingătoare folosind voci sintetice și conversații naturale. Pentru experiment au fost folosite mai multe sisteme moderne de generare vocală și modele lingvistice, comparate cu apeluri realizate de persoane reale.

Au participat peste 4.100 de adulți din Statele Unite, iar cercetătorii au analizat reacțiile acestora în fața mai multor scenarii clasice de fraudă telefonică. Cel mai convingător s-a dovedit a fi scenariul în care o presupusă rudă suna pentru a cere ajutor urgent.

În acest caz, până la 36% dintre respondenți au afirmat că ar respecta sau cel puțin ar lua în considerare solicitarea primită în apel. Per ansamblu, rata de conformare pentru toate tipurile de escrocherii testate a fost de 16,5%, un procent considerat ridicat având în vedere costurile foarte reduse ale automatizării prin AI.

Autorii studiului subliniază că principala problemă nu este neapărat faptul că inteligența artificială ar fi mai convingătoare decât oamenii, ci că poate realiza mii sau chiar milioane de apeluri fără intervenție umană.

Analiza economică inclusă în cercetare arată că fraudele telefonice operate exclusiv de persoane sunt dificil de rentabilizat în multe situații, din cauza costurilor cu forța de muncă.

În schimb, utilizarea inteligenței artificiale schimbă radical această ecuație, făcând astfel de operațiuni mult mai ieftine și, implicit, mai atractive pentru grupările infracționale.

Cercetătorii au observat că participanții au fost influențați în special de cât de credibilă părea vocea interlocutorului. Unele modele AI au primit evaluări comparabile cu vocile umane, iar în anumite cazuri chiar ușor superioare din punctul de vedere al naturaleții percepute.

Fraudele telefonice cunoscute sub denumirea de „vishing” (voice phishing) urmăresc obținerea de bani sau informații personale prin intermediul apelurilor telefonice.

Escrocii se pot prezenta drept angajați ai unei bănci, reprezentanți ai unei instituții publice, polițiști sau membri ai familiei. Scopul este același: inducerea unui sentiment de urgență care determină victima să acționeze înainte de a verifica autenticitatea apelului.

Odată cu dezvoltarea inteligenței artificiale generative, aceste apeluri pot deveni mai greu de identificat, deoarece vocile sintetice pot reproduce emoții, intonații și ritmul unei conversații obișnuite.

Experții în securitate cibernetică recomandă ca orice apel în care se solicită bani, date bancare sau informații sensibile să fie verificat printr-un canal independent.

În cazul unui apel în care o rudă pare să ceară ajutor urgent, cea mai sigură metodă este întreruperea convorbirii și contactarea persoanei respective la numărul cunoscut. Specialiștii mai recomandă evitarea furnizării codurilor de autentificare, a parolelor sau a datelor bancare prin telefon, indiferent de identitatea declarată a apelantului.

Concluziile studiului sugerează că evoluția rapidă a inteligenței artificiale obligă atât utilizatorii, cât și autoritățile să adapteze măsurile de protecție împotriva fraudelor telefonice, într-un context în care automatizarea poate transforma acest tip de infracțiuni într-un fenomen mult mai extins.