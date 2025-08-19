EVZ Special Un secol de istorie refăcut. Drumul Vitoriei Lipan, în imagini spectaculoase







Drumul județean 209B, cunoscut sub numele de Drumul Talienilor sau al Vitoriei Lipan, cu o istorie de peste 100 de ani, face legătura dintre localitatea Mălini din județul Suceava și comuna Borca din județul Neamț. Recent a fost finalizat tronsonul Văleni – Stânișoara – Iesle – limita cu județul Neamț, iar traseul de 55,22 km oferă o imagine spectaculoasă. Investiția, derulată prin Programul Național de Dezvoltare Locală (PNDL), a costat aproximativ 112 milioane de lei cu TVA.

„La construcție au lucrat meșteri italieni, numiți de localnici „talieni”, de aici și numele drumului. Traseul străbate o zonă montană deosebit de frumoasă, cu păduri și pajiști alpine. Vă recomand să îl parcurgeți, mai ales că, la limita dintre cele două județe, în Pasul Stânișoara, vom amenaja o poartă de intrare, o parcare generoasă și un punct de belvedere, pentru ca cei care ajung aici să se poată bucura în tihnă de frumusețea locului”, a declarat Gheorge Șoldan, președintele Consiliului Județean Suceava.

Drumul Talienilor are însă o istorie fascinantă. Este un traseu încărcat de povești și legende care leagă munții Stânișoarei de munca meșteșugărească a italienilor și de evenimentele istorice ale României.

Construcția drumului a început în 1902 și s-a întins pe 12 ani, finalizându-se în 1914. Inițiativa aparținea autorităților austriece, care aduseseră muncitori italieni pentru a construi un drum strategic între Valea Moldovei și Valea Bistriței. Localnicii îi numeau „talieni”, iar meșterii italieni au ridicat șoseaua cu răbdare și măiestrie, depășind ierni aspre, primăveri furtunoase și teren accidentat.

Primul trafic rutier pe Drumul Talienilor a început în 1915, iar construcția a reprezentat nu doar o realizare inginerească, ci și o punte între comunități și un drum cu rol militar și comercial în planul Regelui Carol I.

Drumul șerpuiește prin peisaje spectaculoase: Pasul Stânișoara, punctul cel mai înalt al traseului, se ridică la 1.235 de metri. Din cei 55,22 km, 33,60 km aparțin județului Suceava, iar 21,62 km județului Neamț. Traseul străbate păduri dese, pășuni alpine și stânci abrupte, păstrând în fiecare curbă amprenta muncii italienilor și legătura cu natura sălbatică a munților.

Drumul este și un muzeu în aer liber. Crucea Talienilor marchează locul în care soldați români au fost uciși în luptele din Pasul Stânișoara în timpul celui de-Al Doilea Război Mondial. În apropiere se găsesc rămășițele unor cazemate, un schit uitat și o troiță care parcă așteaptă vizitatorii curioși să le descopere. Locul a fost martor la pașii istorici ai regelui Carol I, dar și la povești literare precum cea a Vitoriei Lipan din „Baltagul” de Mihail Sadoveanu, care și-a căutat soțul prin aceste meleaguri.