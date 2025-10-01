Un nou tip de radiografii ar putea permite depistarea timpurie a cancerului

Radiografiile color de înaltă rezoluție ar putea permite depistarea precoce a cancerului, potrivit unei echipe de cercetători americani de la Sandia National Laboratories. Aceștia au dezvoltat o tehnologie inovatoare care generează imagini color, extrem de detaliate, depășind limitele radiografiilor tradiționale.

Cercetătorii de la Sandia National Laboratories au creat un sistem denumit „imagistică X hiperspectrală color cu ținte multi-metal” (CHXI MMT), care transformă modul în care sunt realizate radiografiile. În loc de un singur metal folosit ca anod, echipa a integrat microstructuri din tungsten, molibden, aur, samariu și argint.

Fiecare metal emite un tip specific de radiație X, iar detectorul specializat poate distinge aceste „culori” invizibile ochiului uman. Aceasta permite nu doar vizualizarea formei unei structuri, ci și diferențierea subtilă a țesuturilor sau materialelor examinate.

Pe lângă medicina de precizie, radiografiile color hiperspectrale pot fi utilizate și în securitatea aeroportuară, pentru detectarea rapidă a materialelor periculoase, sau în industrie, pentru controlul calității și testări nedistructive ale produselor complexe, cum ar fi componentele din industria aerospațială.

Recent, echipa de la Sandia a fost distinsă cu prestigiosul premiu R&D 100, recunoscut drept unul dintre cele mai importante premii în domeniul inovării tehnologice.

Sandia National Laboratories este unul dintre principalele centre de cercetare din Statele Unite, cu proiecte ce vizează securitatea națională, tehnologiile avansate în medicină și industrie, energia regenerabilă și testări complexe în domeniul aerospațial.

În cazul radiografiilor color hiperspectrale, experiența laboratorului în tehnologii de securitate a permis dezvoltarea unui instrument cu potențial de a revoluționa diagnosticele medicale, în special în depistarea timpurie a cancerului. Cercetătorii speră că această tehnologie va contribui la detectarea mai rapidă a bolilor.