Social

Un nou tip de radiografii ar putea permite depistarea timpurie a cancerului

Comentează știrea
Un nou tip de radiografii ar putea permite depistarea timpurie a canceruluiSursă foto: Freepik,com
Din cuprinsul articolului

Radiografiile color de înaltă rezoluție ar putea permite depistarea precoce a cancerului, potrivit unei echipe de cercetători americani de la Sandia National Laboratories. Aceștia au dezvoltat o tehnologie inovatoare care generează imagini color, extrem de detaliate, depășind limitele radiografiilor tradiționale.

Un nou tip de radiografii ar putea depista cancerul

Cercetătorii de la Sandia National Laboratories au creat un sistem denumit „imagistică X hiperspectrală color cu ținte multi-metal” (CHXI MMT), care transformă modul în care sunt realizate radiografiile. În loc de un singur metal folosit ca anod, echipa a integrat microstructuri din tungsten, molibden, aur, samariu și argint.

Fiecare metal emite un tip specific de radiație X, iar detectorul specializat poate distinge aceste „culori” invizibile ochiului uman. Aceasta permite nu doar vizualizarea formei unei structuri, ci și diferențierea subtilă a țesuturilor sau materialelor examinate.

Radiografiile color hiperspectrale pot fi utilizate și în securitatea aeroportuară

Pe lângă medicina de precizie, radiografiile color hiperspectrale pot fi utilizate și în securitatea aeroportuară, pentru detectarea rapidă a materialelor periculoase, sau în industrie, pentru controlul calității și testări nedistructive ale produselor complexe, cum ar fi componentele din industria aerospațială.

Angajați CFR Marfă, implicați într-un dosar penal de furt calificat
Angajați CFR Marfă, implicați într-un dosar penal de furt calificat
Cum a devenit experimentul Insula Iubirii un succes. Dezvăluirile lui Alex Fotea
Cum a devenit experimentul Insula Iubirii un succes. Dezvăluirile lui Alex Fotea
pacientă cancer

Pacientă cancer. Sursa foto: Freepik

Recent, echipa de la Sandia a fost distinsă cu prestigiosul premiu R&D 100, recunoscut drept unul dintre cele mai importante premii în domeniul inovării tehnologice.

Compania care a dezvoltat noua tehnologie cu raze X este printre cele mai importante centre de cercetare din SUA

Sandia National Laboratories este unul dintre principalele centre de cercetare din Statele Unite, cu proiecte ce vizează securitatea națională, tehnologiile avansate în medicină și industrie, energia regenerabilă și testări complexe în domeniul aerospațial.

În cazul radiografiilor color hiperspectrale, experiența laboratorului în tehnologii de securitate a permis dezvoltarea unui instrument cu potențial de a revoluționa diagnosticele medicale, în special în depistarea timpurie a cancerului. Cercetătorii speră că această tehnologie va contribui la detectarea mai rapidă a bolilor.

 

Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

15:25 - Noi situații tensionate la Asia Express. Cine sunt concurenții care au câștigat imunitatea
15:15 - Angajați CFR Marfă, implicați într-un dosar penal de furt calificat
15:06 - Ce pensie primește Dorin Cocoș de la statul român după 44 de ani de muncă
15:04 - Dan Voiculescu și Mihai Morar, față în față: Dezvăluiri-bombă din afacerile de milioane de dolari și relația cu Secur...
14:55 - Cum a devenit experimentul Insula Iubirii un succes. Dezvăluirile lui Alex Fotea
14:45 - Un nou tip de radiografii ar putea permite depistarea timpurie a cancerului

HAI România!

Să râdem sau să plângem? Hai LIVE cu Turcescu
Să râdem sau să plângem? Hai LIVE cu Turcescu
Ucigaşii de copii rămân la locurile lor în spital
Ucigaşii de copii rămân la locurile lor în spital
Europa-Rusia 1-0 (la pauză). Cum va egala Kremlinul, după "golul" primit la Chișinău
Europa-Rusia 1-0 (la pauză). Cum va egala Kremlinul, după "golul" primit la Chișinău

Proiecte speciale