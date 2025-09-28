Social

Spitalul Universitar București a lansat un proiect de formare pentru diagnosticarea și tratarea cancerului osos

Spitalul Universitar București a lansat un proiect de formare pentru diagnosticarea și tratarea cancerului osos
Spitalul Universitar de Urgență București a lansat un proiect unic în România, care urmărește îmbunătățirea diagnosticării și tratării cancerului osos, o boală rară dar extrem de agresivă, prin cursuri de formare dedicate oncologiei musculo-scheletale, potrivit unui comunicat.

Cancerul osos, o boală rară

Cancerul osos este o boală rară, dar foarte agresivă, adesea trecută cu vederea de pacienți. Deși reprezintă sub 1% din totalul cazurilor de cancer, are o rată mare de mortalitate, cauzată în special de diagnosticarea târzie. Cele mai întâlnite forme, precum osteosarcomul, apar în general la adolescenți și tineri adulți, însă pot afecta persoane de orice vârstă.

Specialiștii atrag atenția că durerea persistentă, care nu dispare în urma tratamentelor obișnuite, este principalul semnal de alarmă și trebuie investigată rapid.

Inițiativa reprezintă o premieră în medicina românească și are ca scop aducerea în atenție a uneia dintre cele mai dificile forme de cancer.

„Proiectul vine să ajute și în ideea că, având o frecvență mai scăzută decât celelalte cancere, cancerele osteoarticulare și ale părților moi sunt o problemă de sănătate publică, dacă sunt localizate primitiv și pot fi metastaze ale altor cancere. Cred că acest proiect aduce cancerul osos în planul național de cancer. E o problemă, cancerul osos nu prea există acolo”, a spus Cătălin Cîrstoiu, Manager al Spitalului Universitar de Urgență București.

Pacienții nu trebuie să ignore simptomele

Medicii avertizează că pacienții nu trebuie să ignore simptomele și îi îndeamnă să meargă de urgență la specialiști atunci când apar suspiciuni.

„Ei trebuie să se adreseze medicului când detectează o formațiune la membre sau bazin, indiferent unde. Mai ales atunci când are un volum mare, peste 5-6 cm și mai ales când e însoțită de durere care nu cedează la antiinflamatori și care persistă mai ales pe timpul nopții”, a mai spus Cîrstoiu.

Pregătirea medicilor pentru tratarea cancerului osos, obiectivul proiectului

Proiectul are ca obiectiv pregătirea a 800 de specialiști din domenii precum Ortopedie și Traumatologie, Oncologie medicală, Radiologie-imagistică, Reumatologie și Anatomie patologică. Cursurile sunt acreditate de Colegiul Medicilor din România și le oferă medicilor șansa de a-și dezvolta competențele.

Datele Organizației Mondiale a Sănătății arată că rata de supraviețuire la cinci ani pentru pacienții cu osteosarcom ajunge la aproximativ 70% atunci când boala este depistată precoce, dar scade sub 30% în stadiile avansate. În România, lipsa centrelor specializate și diagnosticarea târzie rămân probleme majore.

