Un muncitor român a murit pe șantierul „Satul German", proiect al lui Ceslav Ciuhrii. A căzut în gol de la etajul 4







Republica Moldova. O nouă tragedie a zguduit sectorul construcțiilor din Chișinău. Joi, 7 august 2025, un muncitor a murit pe loc după ce a căzut în gol de la etajul patru al unui bloc în construcție, pe teritoriul complexului imobiliar „Satul German”. Un proiect de amploare dezvoltat de omul de afaceri Ceslav Ciuhrii.

Potrivit surselor PulsMedia, incidentul s-a produs în jurul orei 10:29, pe strada Dacia 5, unde se desfășoară lucrări intensive la mai multe clădiri de locuințe. Bărbatul decedat era cetățean român, avea 51 de ani și era angajat oficial al companiei care execută lucrările de construcție în cadrul proiectului.

Martorii spun că muncitorul efectua lucrări la înălțime când, în circumstanțe încă neclare, s-a dezechilibrat și a căzut de la etajul patru. Impactul cu solul a fost fatal. Echipajul medical chemat la fața locului nu a mai putut decât să constate decesul bărbatului.

Autoritățile au intervenit rapid, iar zona în care s-a produs accidentul a fost izolată. Poliția și reprezentanții Inspectoratului de Stat al Muncii au inițiat o anchetă.

„Satul German” este un proiect rezidențial premium dezvoltat în sectorul Botanica al municipiului Chișinău de compania lui Ceslav Ciuhrii. Inspirat din arhitectura urbană a orașelor germane, proiectul promite locuințe de lux într-un cadru european.

Totuși, acesta nu este primul incident grav produs pe același șantier. În august 2024, șase muncitori au ajuns la spital după ce au căzut de la etajul doi. Incidentul s-a întâmplat în timp ce persoanele efectuau lucrări de betonare a planșeului de la etajul doi al unui complex sportiv.

Atunci, Inspectoratul Național pentru Supraveghere Tehnică, care a fost acolo după incident, a depistat nereguli și a dispus stoparea lucrărilor de pe șantier până la efectuarea unei expertize tehnice care să stabilească starea construcției. Amenda maximă în acest caz este de 45 de mii de lei.