Un ginere de coșmar. Buzoianul care a încercat de două ori să-și omoare socrul

Un bărbat din comuna Grebănu, județul Buzău, este cercetat penal pentru tentativă de omor, după ce ar fi încercat să își otrăvească socrul. Incidentul a avut loc la domiciliul pe care îl împărțea cu fosta soție, într-un context marcat de tensiuni familiale și conflicte anterioare între inculpat și victimă, se arată în comunicatul Parchetului de pe lângă Tribunalul Buzău.

Un bărbat din județul Buzău a încercat de două ori să-și omoare socrul

Potrivit informațiilor din anchetă, suspectul ar fi adăugat în mod intenționat o substanță toxică — T61, utilizată în medicina veterinară pentru eutanasia animalelor — atât într-un castron cu ciorbă destinat victimei, cât și într-o oală aflată în aceeași locuință. T61 este extrem de periculoasă pentru consumul uman, fiind letală în caz de înghițire.

Planul însă nu și-a atins scopul, deoarece victima ar fi sesizat imediat că mâncarea avea un gust neobișnuit, ceea ce a împiedicat ingerarea completă a substanței toxice. Astfel, viața acesteia nu a fost pusă în pericol iminent, însă fapta este considerată o tentativă de omor calificat, cu premeditare.

„Procurorii din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Buzău au dispus trimiterea în judecată, în stare de arest preventiv, a inculpatului C.P.I., cercetat sub aspectul comiterii infracţiunilor de tentativă la omor calificat în formă continuată, distrugere şi trafic de produse sau substanţe toxice”, se arată în comunicatul Parchetului de pe lângă Tribunalul Buzău.

Mădălina Ghenea, despre cum a rămas fiica ei fără ghiozdan în prima zi de școală
Comoara dacilor găsită de porci. Povestea aurului blestemat de la Sarmizegetusa Regia
O nouă tentativă de a-l omorî pe fostul socru: i-a tăiat conducta de frână

Potrivit Ministerului Public, procurori ai Parchetului de pe lângă Tribunalul Buzău, în noaptea de 28 spre 29 decembrie 2024, bărbatul a ieșit pe strada din fața locuinței unde era parcată autoutilitara folosită de fostul său socru.

Folosindu-se de un clește, individul „ a secţionat conducta de frână de la roata dreapta spate a acestui vehicul, defectând sistemul de frânare, punând astfel în pericol viaţa aceleiaşi victime”.

Un bărbat din județul Buzău a încercat de două ori să-și omoare socrul. Sursa foto: Arhiva EvZ.

Procurorii subliniază că „acest act ce ar fi putut produce consecinţe letale în situaţia în care, în trafic, persoana vătămată nu ar mai fi putut să utilizeze sistemul de frânare”.

Produsele destinate eutanasierii nu pot fi deținute sau comercializate în farmaciile veterinare

Procurorii au mai transmis că, la data de 13 octombrie 2024, inculpatul ar fi avut în posesie o substanță toxică denumită T61, „o substanță toxică, letală la înghiţire pentru oameni”.  Conform reglementărilor legale în vigoare, această substanță este interzisă pentru deținerea de către persoane fizice.

Potrivit Ordinului emis de președintele Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor, articolul 9, alineatul 1 din capitolul II, produsele destinate eutanasierii nu pot fi deținute sau comercializate în farmaciile veterinare. Acestea sunt permise exclusiv în unități medicale veterinare specializate, fiind interzise pentru publicul larg.

De altfel, această interdicție este confirmată și printr-o adresă oficială emisă de Institutul pentru Controlul Produselor Biologice și Medicamentelor de Uz Veterinar, care precizează că produsul T61 nu poate fi deținut în afara cadrului legal autorizat, se mai arată în comunicatul publicat pe site-ul ptbuzau.mpublic.ro.

Ciutacu și băsismul: „Eu cu Băsescu nu ne-am halit niciodată"
De ce nu ia șpagă Victor Ciutacu: educația de acasă, frica de lege și de ce nu te poți îmbogăți onest din televiziune
Va deveni Europa o federație?
