Justitie Dosar penal pentru distrugere din culpă după explozia de la Amara







Parchetul de pe lângă Judecătoria Slobozia a deschis un dosar penal in rem, după explozia care a avut loc vineri seară în orașul Amara, județul Ialomița. Incidentul s-a produs în timpul unor lucrări de foraj „pentru captarea și stocarea apei potabile” când o pungă de gaze aflată în subteran a fost atinsă accidental.

Potrivit informațiilor transmise de Ministerul Public, în data de 29 august 2025, forajul efectuat de un operator economic, angajat de autoritățile locale, a provocat un jet puternic de apă amestecată cu gaze și materiale solide. Substanțele eliberate au luat foc, generând o explozie care a pus în pericol mai multe locuințe din zonă.

Dosarul penal vizează infracțiunea de distrugere din culpă, iar ancheta urmărește stabilirea cu exactitate a circumstanțelor în care s-a produs evenimentul și eventualele responsabilități ale celor implicați. În acest stadiu, cercetările sunt derulate in rem, ceea ce înseamnă că nu a fost încă identificată o persoană acuzată direct.

Un incident deosebit de grav a avut loc vineri, 29 august 2025, în jurul orei 15:40, în localitatea Amara, județul Ialomița. Potrivit informațiilor transmise prin sistemul național de urgență 112, în timpul unui foraj de mare adâncime, realizat în scopul captării apei potabile, s-a produs o erupție violentă.

Forajul, efectuat până la adâncimea de 284 de metri, a declanșat un jet sub presiune, care a proiectat în aer apă, gaze și materiale solide la o înălțime estimată între 50 și 60 de metri. Impactul a dus la apariția unui crater cu o rază cuprinsă între 40 și 50 de metri, generând riscuri majore pentru casele aflate în vecinătate.

Situația s-a agravat după ce jetul s-a aprins, producând flăcări și emisii de gaze periculoase, printre care metan, amoniac și hidrogen sulfurat. Autoritățile au intervenit de urgență pentru a evalua pericolul și a lua măsurile necesare de protecție a populației. Ancheta privind cauzele și circumstanțele exacte ale incidentului este în desfășurare.

„În dimineața zilei de 30 august, ora 03:14, incendiul s-a stins, iar erupția nu mai este activă la gura puțului. Măsurătorile efectuate de echipajele CBRN au indicat valori în limite normale la nivelul solului, fără prezența unor substanțe toxice care să pună în pericol populația sau forțele de intervenție”, a transmis il.prefectura.mai.gov.ro.