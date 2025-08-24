Social Un cuplu vinde bilete la nuntă unor străini, pentru a-și acoperi costurile







O nouă tendință în materie de nunți se răspândește în Europa, cuplurile vânzând bilete la nunta lor unor străini pentru a acoperi costurile tot mai mari ale acestor evenimente importante. Katia Lekarski, fondatoarea Invitin, a avut această idee în timp ce își închiria casa din sud-estul Franței unor persoane care participau la o nuntă.

Ea și-a dat seama că există și alte persoane care nu sunt invitate la nunți atât de des pe cât și-ar dori, așa că a decis să creeze acest serviciu. În acest fel, îi ajută pe proaspeții căsătoriți să acopere o parte din costurile organizării unei nunți și câștigă un comision.

În prezent, Invitin are mai multe cupluri dispuse să vândă bilete la nunta lor pe platformă și multe persoane dispuse să plătească sute de euro pentru a participa.

Cuplurile care vând biletele o fac uneori pentru bani — nunțile nu sunt deloc ieftine, la urma urmei. Cu toate acestea, unele afirmă că o fac mai mult pentru experiență.

Jennifer și soțul ei, Paulo, intenționează să invite aproape 100 de membri ai familiei și prieteni la nunta lor, care va avea loc la un conac aflat la o oră distanță de Paris, considerând că participarea câtorva străini ar fi interesantă.

Ei subliniază că nu este vorba doar de bani, care reprezintă o sumă mică în comparație cu costul total al nunții, deși aceasta poate contribui la acoperirea cheltuielilor pentru decoruri și rochie.

În Italia, Wedding Privè, o startup fondată de David Genovesi și Luca Manelli, se adresează turiștilor cu bugete mari, interesați de experiențe exclusive.

Aceștia pot participa la o nuntă italiană, pot afla despre tradițiile acesteia și pot lua parte direct la ritualuri și jurăminte, în timp ce proaspeții căsătoriți reușesc să acopere o parte considerabilă din costurile organizării evenimentului, scrie odditycentral.com.