Mario Alexandru Fojică, fost elev al Colegiului Național Militar „Tudor Vladimirescu” din Craiova, condamnat la 15 ani de detenție pentru uciderea unei adolescente în Grădina Botanică, a avut două tentative de suicid în penitenciar.

Potrivit unor surse din Administrația Națională a Penitenciarelor (ANP), tânărul a încercat mai întâi să se spânzure cu un cearșaf, iar ulterior și-a provocat răni la gât cu un ciob de sticlă.

După aceste incidente, Fojică ar fi fost implicat și în mai multe acte de violență în penitenciar. În prezent, acesta se află la Penitenciarul Arad, unde ar lucra pentru o companie multinațională din industria maselor plastice, potrivit Gândul.

În 27 iunie 2023, Melis Mihaela Lungu, în vârstă de 14 ani, se plimba prin Grădina Botanică din Craiova alături de Emanuel Bădică, un tânăr de 19 ani.

Cei doi au fost atacați de un adolescent înarmat cu o macetă. Fata a fost ucisă, iar băiatul a suferit răni grave.

Anchetatorii au stabilit că agresorul avea 17 ani și era elev în clasa a XI-a la Colegiul Național Militar „Tudor Vladimirescu” din Craiova. Întrebat de ce i-a atacat pe cei doi, adolescentul ar fi răspuns că „nu mai suporta să vadă lume fericită”.

Pentru fapta sa, Mario Alexandru Fojică a fost condamnat la 15 ani de detenție de Tribunalul Dolj. După pronunțarea sentinței, a fost încarcerat inițial la Penitenciarul Rahova.

Potrivit unor surse din cadrul ANP, citate de Gândul, Fojică ar fi încercat să se sinucidă în perioada în care se afla în detenție la Rahova. Deținutul nu ar fi dat semne că intenționează să-și ia viața, iar tentativa ar fi fost observată de personalul penitenciarului în scurt timp.

Acesta și-ar fi confecționat o frânghie dintr-un cearșaf și s-ar fi spânzurat în celulă. Agenții de penitenciare au intervenit și au reușit să-l salveze.

După incident, Fojică ar fi fost mutat în așa-numita cameră de protecție, o încăpere amenajată astfel încât persoana aflată acolo să nu se poată răni.

Ulterior, după ce a fost trimis înapoi într-o celulă obișnuită, tânărul ar fi încercat din nou să-și pună capăt zilelor.

De această dată, ar fi spart un geam și s-ar fi tăiat la gât cu un ciob. Potrivit surselor citate, rănile provocate nu au fost suficient de adânci pentru a-i pune viața în pericol.

Aceleași surse au afirmat că Fojică ar fi fost diagnosticat cu tulburare de personalitate multiplă.

După cele două tentative de suicid, comportamentul deținutului ar fi fost marcat și de mai multe incidente violente.

În cursul anului 2025, Fojică ar fi fost agresat de un alt deținut. La un moment dat, însă, ar fi devenit el însuși agresor, după ce ar fi bătut un coleg de celulă.

Numele său ar fi apărut și într-un alt raport de incident, în urma unei altercații între doi deținuți și alți doi colegi de detenție.

Bătaia ar fi izbucnit în cameră, pe fondul unor presupuse glume considerate nepotrivite.

Potrivit informațiilor citate, situația s-ar fi stabilizat după transferul lui Mario Alexandru Fojică la Penitenciarul Arad. Deși se află departe de casă, tânărul ar fi vizitat de membrii familiei.

În plus, acesta ar desfășura activități de muncă în cadrul penitenciarului pentru o companie multinațională producătoare de mase plastice.