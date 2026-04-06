Trump susține că SUA au folosit peste 170 de aeronave pentru recuperarea piloților răniți în Iran

Președintele SUA, Donald Trump, a anunțat că peste 170 de aeronave militare au fost implicate într-o operațiune de salvare desfășurată în Iran, pentru recuperarea a doi piloți americani. Declarațiile au fost făcute în cadrul unei conferințe de presă, în contextul intensificării confruntărilor din regiune.

Donald Trump a declarat că misiunea s-a desfășurat în două etape distincte, fiecare implicând un număr diferit de aeronave.

Prima intervenție a inclus 21 de aeronave, în timp ce a doua operațiune a mobilizat 155 de aparate de zbor. Liderul american a precizat că întreaga flotă a fost desfășurată pentru a asigura succesul intervenției. „Le-am dus pe toate acolo”, a adăugat el.

Președintele SUA a mai spus că două avioane de transport militar au rămas blocate în nisip, iar ulterior a fost necesară distrugerea acestora.

Situația s-a agravat vineri, când forțele aeriene americane au pierdut două aeronave în timpul unor misiuni desfășurate deasupra Iranului. Un avion de atac s-a prăbușit în apropierea Strâmtorii Ormuz, iar pilotul a fost recuperat rapid și se află în afara oricărui pericol. Ulterior, un avion de vânătoare F-15E Strike Eagle a fost doborât în sudul Iranului, iar operațiunile de căutare și salvare au fost intensificate.

Autoritățile iraniene au afirmat că ar fi distrus și un avion stealth F-35, susținând că șansele de supraviețuire ale pilotului ar fi reduse. În același timp, au apărut și informații neconfirmate privind prăbușirea unui elicopter Black Hawk.

Forțele iraniene și americane au căutat timp de trei zile echipajul primului avion american prăbușit de la începutul conflictului. Armata iraniană a susținut că a doborât vineri un avion de vânătoare-bombardier F-15E.

De asemenea, agenția iraniană Tasnim, citând Gardienii Revoluției, a susținut că o aeronavă americană implicată în operațiunile de căutare ar fi fost „distrusă”, fără a oferi detalii suplimentare. Washingtonul nu a răspuns imediat acestor afirmații.

De la începutul conflictului, autoritățile americane nu au raportat soldați uciși sau capturați pe teritoriul Iranului. Totuși, 13 militari americani au murit în alte zone din regiune, respectiv în Kuweit, Arabia Saudită și Irak.

Operațiunea anunțată de Donald Trump evidențiază amploarea intervențiilor militare desfășurate în contextul conflictului din Orientul Mijlociu și complexitatea misiunilor de recuperare în teritorii ostile