Trump anunță o posibilă discuție directă între liderii Israelului și Libanului, pe fondul negocierilor pentru armistițiu

Președintele SUA, Donald Trump, a declarat că liderii Israelului și Libanului ar urma să discute direct, într-un moment în care negocierile pentru un armistițiu între Israel și Hezbollah par să avanseze, pe platforma sa Truth Social.

Anunțul a fost făcut miercuri seară, când președintele american a afirmat că încearcă „să obțină puțin spațiu de respiro între Israel și Liban”. Potrivit acestuia, dialogul dintre liderii celor două state ar urma să aibă loc joi.

„A trecut mult timp de când cei doi lideri nu au mai vorbit, aproximativ 34 de ani. Se va întâmpla mâine. Frumos!”, a transmis Trump.

Dacă discuția va avea loc, aceasta ar reprezenta un moment rar de contact direct între cele două state, care nu au relații diplomatice oficiale și se află tehnic într-o stare de conflict de lungă durată.

Declarațiile lui Trump vin în contextul unor informații apărute în presa internațională privind un posibil acord de încetare a focului. Potrivit unui articol publicat de Financial Times, oficiali libanezi se așteaptă ca un armistițiu să fie anunțat „în curând”.

Conform acelorași informații, un acord ar putea intra în vigoare chiar în această săptămână, după finalizarea operațiunilor militare israeliene în orașul Bint Jbeil, din sudul Libanului — zonă considerată un bastion al Hezbollah.

Conflictul dintre Israel și Hezbollah s-a intensificat în ultimele luni, cu schimburi frecvente de focuri de-a lungul graniței și cu riscul extinderii într-un conflict regional mai amplu.

Situația din sudul Libanului complică și negocierile mai largi dintre Statele Unite și Iran. Hezbollah este susținut de Teheran, iar includerea sau excluderea grupării în eventuale acorduri rămâne un punct de dispută major.

Potrivit analiștilor citați în presa internațională, orice armistițiu între Israel și Hezbollah ar putea reduce tensiunile regionale și ar crea un cadru mai favorabil pentru discuțiile diplomatice dintre Washington și Teheran.

În paralel, administrația Trump se confruntă și cu presiuni legate de situația din Strâmtoarea Ormuz, o rută strategică pentru transportul global de petrol. Președintele american a susținut recent că acțiunile SUA în zonă ar fi „în beneficiul Chinei”, însă durata unei eventuale blocade rămâne incertă.

Întrebată despre acest subiect, purtătoarea de cuvânt a administrației nu a oferit un termen clar privind evoluția situației, potrivit Sky News.

Strâmtoarea Ormuz este una dintre cele mai importante rute maritime din lume, iar orice perturbare a traficului poate avea efecte imediate asupra piețelor energetice globale.

Anunțul privind o posibilă discuție între liderii Israelului și Libanului apare într-un moment critic pentru regiune, marcat de negocieri sensibile și tensiuni militare active.

Deși nu este clar dacă dialogul va produce rezultate concrete, el indică o posibilă deschidere diplomatică într-un conflict îndelungat, cu implicații directe asupra stabilității regionale și a relațiilor internaționale.