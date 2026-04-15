Care e acum obiectivul lui Trump în Iran, potrivit lui Vance. Ce implică „marea înțelegere” despre care vorbește vicepreședintele. Video

Președintele american Donald Trump încearcă să încheie o „mare înțelegere” cu Iranul, a declarat vicepreședintele JD Vance, semnalând o posibilă reluare a legăturilor cu Republica Islamică, la un eveniment Turning Point din localitatea Athens, din Georgia, potrivit Fox 5 Atlanta.

Vicepreședintele SUA a mai declarat că mesajul transmis Teheranului a fost că acesta va „prospera” dacă își va lua angajamentul de a nu mai încerca să se doteze cu arme nucleare.

„[Trump] nu vrea să încheie o mică înțelegere. Vrea să încheie marea înțelegere”, a spus JD Vance la evenimentul din Georgia.

Remarcile sale sugerează că acordul include încetarea blocadei navale, ridicarea sancțiunilor și eliberarea a miliarde de dolari din activele iraniene deținute în bănci străine, care în prezent sunt blocate sau sub sancțiuni.

JD Vance, care a condus delegația Washingtonului în discuțiile de pace cu Teheranul în Pakistan, weekendul trecut, a declarat că nu s-a ajuns la niciun acord din cauza problemelor nerezolvate privind ambițiile nucleare ale Iranului.

„Există multă neîncredere între Iran și Statele Unite ale Americii. Nu se poate rezolva această problemă peste noapte”, a explicat Vance.

Reamintim că, marți, Donald Trump a declarat că negocierile ar putea fi reluate în Pakistan în următoarele două zile, chiar dacă blocada navală americană împotriva porturilor iraniene pune în pericol fragilul armistițiu.

Semnele unei noi angajări diplomatice au calmat piețele petrolului, împingând prețurile de referință sub 100 de dolari pe baril.

În același timp, în cursul serii de marți, președintele SUA i-a spus reporterului ABC News, Jonathan Karl, că nu se gândește la prelungirea armistițiului cu Iranul.

„S-ar putea încheia în ambele feluri, dar cred că un acord este preferabil, deoarece atunci își pot reconstrui țara”, i-a spus Trump reporterului.

Anterior, Trump declarase că războiul dintre SUA și Iran este „foarte aproape” de sfârșit, pe măsură ce ostilitățile se relaxează în baza unui acord de încetare a focului de două săptămâni. Declarația a fost făcută într-un interviu acordat marți prezentatoarei Fox Business, Maria Bartiromo.

Totodată, președintele iranian Masoud Pezeshkian a afirmat că orice încercare a SUA sau a Israelului de a forța Iranul să se „predea” este „destinată eșecului, iar națiunea iraniană nu va accepta niciodată o astfel de abordare”.

Vorbind miercuri la o întâlnire cu oficialii serviciilor de urgență ale Teheranului, Pezeshkian a declarat că Teheranul nu caută război sau instabilitate.

În schimb, președintele a spus că Iranul „a subliniat întotdeauna necesitatea unor discuții constructive și a interacțiunilor cu diverse țări”.

Remarcile sale, relatate de presa iraniană, vin după ce Trump a declarat că discuțiile dintre SUA și Iran ar putea relua în Pakistan „în următoarele două zile”, dar Teheranul nu a comentat încă.