Tratamente dentare pentru reabilitare totala: Importanta sanatatii orale

Există pacienți care ajung la o consultație stomatologică după ani de amânări, cu dinți care nu mai pot fi salvați și cu os care s-a retras deja. Nu este o situație excepțională în România: țara înregistrează o medie de 0,3 consultații stomatologice pe an per capita, față de media europeană de 0,9, potrivit unui studiu al Colegiului Medicilor Stomatologi din România din 2024. Decalajul nu este întâmplător. Este efectul cumulat al amânărilor, al fricii de costuri și al unui sistem în care stomatologia rămâne în mare parte în afara asigurărilor publice.

Același studiu CMSR arată că peste două treimi din adulții din România au cel puțin o afecțiune orală. Edentațiile neprotezate afectează 73% dintre adulți, iar cariile cavitare active sunt prezente la 64%. Acestea nu sunt cifre abstracte: ele descriu milioane de persoane care mănâncă cu dificultate, care evită să zâmbească sau care trăiesc cu dureri cronice pe care le tratează simptomatic, nu cauzal. Costul social și economic este considerabil. În cele 27 de state membre ale Uniunii Europene se cheltuiesc anual 79 de miliarde de euro pentru tratament stomatologic, reprezentând 5% din totalul cheltuielilor de sănătate, conform datelor Organizației Mondiale a Sănătății.

Legătura dintre cavitatea bucală și sănătatea generală a organismului redefinește semnificația unui control stomatologic. Parodontita avansată nu distruge doar țesutul gingival: modifică structura osului care susține dinții și, prin mecanisme inflamatorii documentate clinic, este asociată cu afecțiuni cardiovasculare, diabet și anumite forme de cancer. Un control stomatologic nu mai este o rutină estetică, ci o componentă a îngrijirii medicale de fond.

Paradoxul este că afecțiunile orale sunt, în cea mai mare parte, prevenibile sau tratabile eficient în stadii incipiente. Amânarea consultului nu economisește bani, ci transformă costuri mici în costuri mai mari, mai complexe și mai greu de suportat.

Edentația totală sau parțială extinsă reprezintă stadiul final al unui lanț de afecțiuni netratate. Odată ajuns în acest punct, pacientul are practic două opțiuni principale: proteza mobilă convențională sau reabilitarea fixă pe implanturi dentare. Diferența dintre ele nu este doar estetică, ci funcțională și biologică. În ultimii ani, procedurile moderne care permit obținerea unor dinti ficsi in 24 ore au crescut semnificativ interesul pacienților pentru reabilitarea completă pe implanturi.

Proteza mobilă nu transmite forțele masticatorii în os, ceea ce accelerează resorbția osoasă în timp. Trebuie rebazată la doi-trei ani și înlocuită la cinci-șapte ani. Costul inițial mai mic, cuprins în prezent între 3.000 și 6.000 de lei per arcadă, devine pe termen lung o cheltuială recurentă, cu confort limitat și cu deteriorarea continuă a structurii osoase subiacente.

Implantul dentar, în schimb, conservă osul prin transferul forțelor masticatorii în maxilar, similar dinților naturali. Pe un orizont de 15-20 de ani, reabilitarea fixă pe implanturi prezintă un cost total comparabil sau mai redus decât protezele mobile, cu o calitate funcțională substanțial superioară. Lucrarea fixă pe implanturi oferă 80-90% din forța masticatorie a dinților naturali, o diferență semnificativă în calitatea vieții cotidiene. Pentru mulți pacienți cu edentație totală, posibilitatea de a beneficia de dinti ficsi in 24 ore reprezintă un avantaj important atât din punct de vedere funcțional, cât și psihologic.

Pentru pacienții cu edentație totală sau cu dinți care nu mai pot fi salvați, soluțiile de tip All-on-4 sau All-on-6 au schimbat radical calendarul și experiența tratamentului. Conceptul dinților ficși în 24 de ore, cunoscut și sub denumirea Fast and Fixed, înseamnă că întreaga secvență procedurală, de la extracții la montarea lucrării provizorii fixe, se desfășoară cumulativ în aproximativ 24 de ore de lucru, nu neapărat într-o singură zi calendaristică. Pacientul nu pleacă acasă cu un spațiu gol, ci cu o lucrare provizorie fixă, funcțională. Pentru cei interesați de tratamente rapide de reabilitare orală completă, procedura Fast and Fixed reprezintă una dintre opțiunile moderne disponibile pentru obținerea unei danturi fixe într-un interval foarte scurt de timp.

Este important de înțeles că aceasta nu reprezintă finalizarea tratamentului. Lucrarea definitivă se montează după perioada de osteointegrare, care durează în medie trei-șase luni, timp în care implanturile se integrează în structura osoasă. Rata de supraviețuire protetică a implanturilor All-on-4 este de 98,8%, conform datelor agregate din literatura clinică, cu rezultate documentate pe 10-18 ani de urmărire. Chirurgia ghidată 3D, care combină planificarea computer-asistată cu ghidajul chirurgical fizic, a demonstrat în studii clinice cu urmărire pe doi ani rezultate predictibile pentru restaurarea imediată la pacienți complet edentați.

Nu orice pacient este candidat imediat pentru reabilitarea pe implanturi. Fumătorii activi, pacienții cu diabet zaharat necontrolat sau cei cu pierdere osoasă severă pot necesita proceduri suplimentare, precum augmentare osoasă sau sinus lift, ori pot fi contraindicați temporar. Indicația se stabilește exclusiv după o consultație clinică completă și investigații imagistice 3D (tomografie CBCT), care permit evaluarea volumului și densității osoase disponibile, a proximității structurilor anatomice și a configurației optime pentru plasarea implanturilor.

Implanturile angulate posterior, specifice conceptului All-on-4, permit plasarea în zone cu densitate osoasă mai mare, reducând frecvent nevoia de grefare osoasă și, implicit, durata și complexitatea tratamentului. Aceasta nu elimină evaluarea individuală, ci o face mai relevantă: decizia de protocol depinde de anatomia specifică a fiecărui pacient.

Intervalul de piață pentru etapa chirurgicală plus lucrarea provizorie fixă este în prezent de aproximativ 18.000-50.000 de lei per arcadă, în funcție de marca implantului, materialul protezei și complexitatea cazului. Variabilitatea este reală și justificată: un implant Straumann SLActive, cu documentație clinică pe zeci de ani, are un cost diferit față de sisteme mai puțin documentate. Materialul lucrării definitive, fie ceramică pe suport metalic, zirconiu sau hybrid titan cu coroane din zirconiu, influențează semnificativ prețul final. Nu există un preț unic de referință, iar comparațiile între oferte sunt valide doar dacă includ aceleași componente.

Plata eșalonată, disponibilă în unele clinici, reduce bariera de acces la tratamentele de amploare. Pe un orizont de timp realist, investiția în reabilitarea fixă este justificată nu doar estetic, ci medical: conservă osul, restabilește funcția masticatorie și elimină focarele de infecție care, lăsate netratate, afectează sănătatea generală.

Longevitatea oricărei lucrări pe implanturi depinde direct de igiena orală zilnică și de controalele periodice. Periimplantita, adică infecția țesuturilor din jurul implantului, este principala cauză de eșec pe termen lung și este, în mare parte, prevenibilă prin igienă corectă și detartraj profesional regulat. Pacienții care renunță la controale periodice după finalizarea tratamentului anulează parțial avantajele clinice ale procedurii. Medicul stomatolog care a realizat reabilitarea stabilește protocolul de urmărire individualizat, inclusiv frecvența vizitelor de igienizare profesională și criteriile de alertă care necesită consultație urgentă.

Colegiul Medicilor Stomatologi din România (CMSR) - Studiu național privind sănătatea orală, 2024

https://cmsr.ro/download-zone-file/0/1764993673/24005/c16c1806d68edf708cbfa8001bc35d3a

Revista Galenus - Sănătatea orală și prevenția patologiilor sistemice, 2024

https://www.revistagalenus.ro/stomatologie/sanatatea-orala-o-conditie-importanta-pentru-preventia-diagnosticul-si-tratamentul-patologiei-sistemice-partea-i/

PMC/NCBI - Clinical Case Reports (Wiley): All-on-4 and All-on-6 treatment concept applied using computer-guided surgery, 2023

https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC10014524/

allonfour.com - All-on-4 Dental Implant Success Rates and Long-Term Outcomes, 2025

Organizația Mondială a Sănătății - date privind costul bolilor orale în UE, citate în Viața Medicală