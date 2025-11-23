Top șapte zodii care nu pot păstra ranchiună. Numărul patru te va surprinde

În universul astrologiei, anumite semne zodiacale sunt adesea descrise ca având o capacitate mai ridicată de a ierta și de a nu păstra resentimente.

Potrivit experților și analizelor astrologice, aceste semne preferă să treacă peste conflicte și nu alocă timp prețios menținerii furiei.

Pești (19 februarie – 20 martie)

Peștii sunt adesea menționați drept unul dintre cele mai iertătoare semne. Conform Thought Catalog, „Peștii… pot ușor să se pună în locul altuia, ceea ce le face dificil să țină supărarea”.

De asemenea, site‑ul Jhimmylab susține că Peștii „au o empatie profundă și optează pentru înțelegere în locul resentimentului”.

Săgetător (22 noiembrie – 21 decembrie)

Săgetătorii sunt descriși ca având un spirit optimist și dorința de a avansa, pe când supărarea este percepută ca o povară emoțională.

Potrivit Jhimmylab, „pentru Săgetător, iertarea este libertate – le permite să continue explorarea și să nu fie împovărați de trecut”

De asemenea, Astrotalk subliniază că bărbații Săgetător „preferă să nu păstreze ranchiună, deoarece cred că resentimentele le pot bloca progresul” .

Balanță (23 septembrie – 22 octombrie)

Balanțele sunt înclinate spre armonie și echilibru, iar conform site-ului Jhimmylab, acestea „nu investesc mult timp în supărare” și „preferă să restabilească pacea”.

Prin abordarea lor diplomatică, ele încearcă adesea reconcilierea mai degrabă decât conflictul.

Vărsător (20 ianuarie – 18 februarie)

Vărsătorii sunt portretizați ca semne raționale și progresiste, pentru care resentimentele reprezintă un consum inutil de energie mentală. Potrivit Jhimmylab, „Vărsătorii iartă când observă că cineva a învățat din greșelile sale”.

Rac (21 iunie – 22 iulie)

Deși Racii sunt semn emoțional, conform Times of India, ei pot fi foarte iertători, în special când este vorba despre relații apropiate:

„Rac, cunoscut pentru adâncimea emoțională, este capabil să ierte dacă exista dorință reală de reconectare”.

Taur (20 aprilie – 20 mai)

Un alt semn menționat în clasamentele astrologice ca fiind capabil de iertare este Taurul. Potrivit Jhimmylab, „Taurii pot ierta, mai ales dacă cred că încrederea poate fi reconstruită”.

Fecioară (23 august – 22 septembrie)

Deși Fecioarele sunt cunoscute pentru natura lor analitică, ele pot ierta după ce au înțeles cauza conflictului și au evaluat sinceritatea scuzelor. Times of India le descrie ca „analitice și capabile să ierte când persoana a arătat că regretă” .

Este important de menționat că aceste trăsături sunt generalizări bazate pe interpretări astrologice și nu se aplică uniform tuturor persoanelor dintr-un semn zodiacal; caracterul individual poate varia semnificativ.

Studiile astrologice și sursele citate nu reprezintă cercetări științifice, ci interpretări simbolice și arhetipale.

Iertarea și capacitatea de a nu ține supărare depind, de asemenea, de experiențele de viață, educație și maturitatea emoțională, nu doar de semnul solar.