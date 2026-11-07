Comisia Europeană a formulat concluzii preliminare potrivit cărora TikTok ar putea încălca Legea privind serviciile digitale (DSA) prin modul în care recomandă videoclipuri utilizatorilor. Autoritățile de la Bruxelles susțin că algoritmul secțiunii „Pentru tine” poate favoriza vizionarea repetată a unor materiale asemănătoare, cu posibile efecte asupra sănătății mintale, în special în cazul minorilor. Platformei i se solicită modificări ale sistemului de recomandări.

Comisia Europeană a formulat obiecții preliminare privind funcționarea algoritmului TikTok, considerând că acesta ar putea expune utilizatorii unor riscuri insuficient evaluate de companie.

În centrul verificărilor se află secțiunea „Pentru tine”, care selectează videoclipurile afișate în funcție de comportamentul și interesele utilizatorilor. Potrivit Reuters, autoritățile europene au atras atenția asupra fenomenului cunoscut drept „rabbit holes”, prin care utilizatorii pot ajunge să urmărească în mod repetat conținut din aceeași categorie.

Acest mecanism poate crea așa-numite bule de conținut, în care recomandările devin tot mai asemănătoare după interacțiunile cu anumite videoclipuri.

Comisia consideră că situația poate prezenta riscuri atunci când utilizatorii urmăresc frecvent materiale referitoare la tristețe, singurătate sau nemulțumirea față de propriul aspect fizic. Expunerea îndelungată la astfel de videoclipuri ar putea avea consecințe asupra sănătății mintale, mai ales în cazul copiilor, adolescenților și al altor persoane vulnerabile.

În evaluarea preliminară, Comisia Europeană susține că TikTok nu ar fi analizat în mod corespunzător riscurile generate de recomandarea repetată a unor materiale similare. Autoritățile consideră că platforma nu ar fi implementat nici suficiente măsuri pentru reducerea potențialelor efecte negative.

O altă problemă identificată privește funcția „Nu mă interesează”, folosită de utilizatori pentru a indica faptul că nu doresc să mai primească anumite recomandări. Potrivit Comisiei, această opțiune ar putea avea un impact prea redus asupra videoclipurilor selectate ulterior de algoritm. Din acest motiv, autoritățile europene solicită revizuirea mecanismului de recomandare utilizat în secțiunea „Pentru tine”.

Printre schimbările propuse se află acordarea unei importanțe mai mari preferințelor indicate direct de utilizatori. Totodată, Comisia consideră necesară diminuarea influenței timpului de vizionare asupra selecției videoclipurilor recomandate.

Bruxelles-ul cere și îmbunătățirea instrumentelor prin care utilizatorii pot controla materialele care le sunt afișate. TikTok ar trebui, de asemenea, să verifice periodic funcționarea sistemului de recomandări, pentru a depista eventualele riscuri și pentru a reduce efectele acestora.

Procedura europeană ar putea avea consecințe financiare importante pentru compania care deține platforma. Dacă autoritățile confirmă încălcarea obligațiilor prevăzute de DSA, iar problemele identificate nu sunt remediate, ByteDance ar putea fi sancționată cu o amendă de până la 6% din cifra de afaceri anuală realizată la nivel mondial. Deocamdată, constatările Comisiei Europene sunt preliminare și nu reprezintă o decizie definitivă de sancționare.

TikTok a contestat evaluarea făcută de Bruxelles, pe care a descris-o drept „fundamental inexactă”.

Compania susține că autoritățile europene nu au interpretat corect funcționarea platformei și măsurile existente pentru siguranța utilizatorilor. Reprezentanții TikTok afirmă că utilizatorii beneficiază deja de instrumente prin care pot influența recomandările și pot decide ce tipuri de videoclipuri doresc să urmărească.

Investigația privind algoritmul de recomandare face parte din verificările mai ample desfășurate de Comisia Europeană asupra activității TikTok.

În februarie, autoritățile europene au formulat acuzații referitoare la unele elemente de design ale aplicației, considerate capabile să stimuleze utilizarea compulsivă și comportamentele asociate dependenței. Ulterior, în iulie, TikTok a fost criticat pentru măsurile apreciate drept insuficiente în ceea ce privește protejarea confidențialității conturilor utilizate de minori.

Toate aceste verificări urmăresc respectarea obligațiilor stabilite prin Legea privind serviciile digitale.

Reglementarea europeană impune marilor platforme online să evalueze și să limiteze riscurile sistemice generate de serviciile pe care le oferă, inclusiv pe cele care pot afecta utilizatorii vulnerabili.