Monden „Thunderbolts", în cinematografe din 2 mai. Un film cu eroi ce nu se încadrează în tiparele tradiționale







Cel mai recent film al Marvel Studios, „Thunderbolts”, va avea premiera în cinematografele din România pe 2 mai, cu avanpremiere începând din 30 aprilie. Filmul va fi disponibil în formatele 2D, 3D, IMAX 3D, 4DX 3D și Dolby Atmos, cu subtitrare în limba română, iar biletele vor putea fi cumpărate începând cu 7 aprilie.

Regizat de Jake Schreier și produs de Kevin Feige, „Thunderbolts” aduce pe marele ecran o echipă de personaje cu un trecut complex, care nu se încadrează în tiparele tradiționale ale eroismului: Yelena Belova (Florence Pugh - „Midsommar”), Bucky Barnes (Sebastian Stan - nominalizat la premiile Oscar 2025 pentru Cel mai bun actor în rol principal, „The Apprentice”), Red Guardian (David Harbour - „Stranger Things”), Ghost (Hannah John-Kamen - „Brave New World”), Taskmaster (Olga Kurylenko - „Quantum of Solace”) și John Walker (Wyatt Russell - „The Falcon and the Winter Soldier”).

După ce cad într-o capcană periculoasă întinsă de Valentina Allegra de Fontaine (Julia Louis-Dreyfus - „Seinfeld”), cei șase protagoniști sunt nevoiți să accepte o misiune extrem de riscantă, care le confruntă amintirile dureroase și alegerile care i-au adus în această situație.

Personajele trebuie să colaboreze, cu toate că sunt diferite

Deși diferiți și adesea în conflict, ei trebuie să colaboreze pentru a-și duce misiunea la bun sfârșit și a-și salva viețile, în timp ce moralitatea și loialitatea le sunt constant puse la încercare.

Lungmetrajul se adresează atât fanilor Universului Marvel, cât și publicului larg, pasionat de filme de acțiune și aventură cu miză mare.

„Thunderbolts” oferă o nouă perspectivă asupra eroismului

Cu o poveste captivantă, secvențe spectaculoase și o distribuție de excepție, „Thunderbolts” oferă o nouă perspectivă asupra eroismului, explorând teme precum responsabilitatea, identitatea și oportunitatea unei a doua șanse, într-un mod plin de adrenalină și umor.

Pe lângă protagoniștii deja menționați, din distribuție fac parte și Lewis Pullman („Top Gun: Maverick”), Geraldine Viswanathan („Blockers”), Chris Bauer („True Blood”) și Wendell Pierce („Suits”).

Scenariul este scris de Eric Pearson și Joanna Calo, bazat pe o poveste originală de Eric Pearson, cu Louis D’Esposito, Brian Chapek și Jason Tamez ca producători executivi.