Theo Rose, momente de panică și rugăciune. O mătușă decedată a cerut ajutorul, reacția mamei artistei

Theo Rose a povestit pe tiktok un episod care s-a întâmplat exact de aceste sărbători. O prietenă apropiată familiei i-a cerut ajutorul după ce ar fi captat niște energii de la una dintre mătușile decedate ale artistei.

Artista le-a explicat fanilor o situație mai puțin întâlnită în viața de zi cu zi. Aceasta a explicat că a ptrecut Crăciunul în familie, alături de prieteni apropiați. Numai că una dintre persoane a plecat de la ea cu mai mult decât putea duce.

”Să vă povestesc ceva. Mă sună cineva apropiat care a fost acasă la noi de sărbători. Și îmi zice, Theo cineva din familia ta a murit cumva prin sinucidere?! Și eu zic nu chiar din familia mea. Dar o soră a bunicii mele s-a sinucis, s-a otrăvit”, a explicat solista.

Însă povestirea abia acum devine interesantă. Asta pentru că femeia în cauză lucrează cu un medium care a lămurit-o cu privire la situație.

”Și mi a zis ”ok, eu lucrez cu un medium și mi-a spus că m-am întors de la voi de la Izvoare cu niște morți de-ai voștri după mine, printre care această persoană care a murit prin sinucidere și care caută să vă rugați pentru iertarea păcatelor ei că are nevoie”. Și am zis ok, o să mă rog și mai puternic de acum încolo și o să vorbesc și cu mama”, a mai spus cântăreața.

Însă ce a surprins-o cel mai tare pe Theo Rose a fost reacția mamei sale la toată această povestire. ”Și o sun pe mama și îi spun: uite m-a sunat cutare și mi-a zis că a plecat cu morții noștri la București, să ne rugăm pentru ei.

Și mama zice: da?! Să sun să îi mulțumesc că mi i-a luat de pe cap”, a încheiat râzând artista. Cert este că din toată povestea, se pare că mama artistei a fost cea ușurată de povara celor adormiți.