Trupa britanică The Prodigy a vizitat Castelul Bran, iar imaginile publicate de muzicieni pe rețelele sociale, cu ocazia Halloween-ului, au adus România în atenția fanilor din întreaga lume. Artiștii au însoțit videoclipul filmat în celebrul castel din Transilvania de un mesaj plin de umor, în care au explicat că nu puteau rata ocazia de a-i face o vizită lui Dracula, chiar la el acasă.

Postarea a fost publicată sâmbătă, 31 octombrie 2026, pe pagina oficială de Facebook a formației. Membrii The Prodigy au vorbit despre legătura lor cu România și au făcut câteva glume pornind de la legenda vampirului care a făcut celebră Transilvania în întreaga lume. Vizita a atras atenția și datorită momentului ales pentru publicarea imaginilor, chiar în ziua de Halloween.

În mesajul publicat pe Facebook, muzicienii au ținut să precizeze că România înseamnă mult mai mult decât poveștile cu vampiri, dar au recunoscut că legenda lui Dracula a reprezentat un motiv suficient de bun pentru a ajunge la Castelul Bran.

„Întotdeauna am iubit România și, bineînțeles, România înseamnă mult mai mult decât simple povești cu vampiri. Dar am admirat mereu modul în care Dracula își desfășoară activitatea. Așa că a trebuit să-i fac o vizită la el acasă”, au transmis artiștii.

Glumele nu s-au oprit aici. Membrii trupei au identificat și câteva asemănări între programul lor și cel al celebrului personaj: nici vampirii, nici muzicienii nu sunt mari admiratori ai luminii directe a soarelui și preferă să-și desfășoare activitatea în timp ce ceilalți dorm.

„Ne facem treaba cel mai bine atunci când ceilalți dorm”, au mai scris reprezentanții formației, continuând jocul de cuvinte inspirat de legenda lui Dracula.

Videoclipul publicat de formația britanică include imagini realizate atât în curtea Castelului Bran, cât și în interiorul monumentului istoric. Alegerea locației a fost una potrivită pentru mesajul de Halloween, având în vedere asocierea internațională dintre castel, Transilvania și legenda lui Dracula.

Potrivit informațiilor, imaginile au fost realizate după apariția trupei la Rockstadt Extreme Fest 2026. Muzicienii au ales astfel să revină asupra vizitei în România printr-un material video cu tematică specifică sărbătorii de Halloween.

Castelul Bran este unul dintre cele mai cunoscute obiective turistice din România și atrage anual vizitatori din numeroase țări.

Asocierea sa cu legenda lui Dracula a contribuit la notorietatea internațională a monumentului, deși povestea literară creată de Bram Stoker și istoria reală a castelului sunt două lucruri distincte.

Vizita la Castelul Bran vine după ce The Prodigy a revenit în România pentru Rockstadt Extreme Fest 2026. Trupa a fost unul dintre headlinerii festivalului desfășurat între 27 și 31 iulie, la Ghimbav, în județul Brașov.

Concertul formației a avut loc pe 31 iulie, în ultima zi a festivalului, pe scena Adrian Rugină. Potrivit programului evenimentului, The Prodigy a urcat pe scenă la ora 23:00, iar spectacolul a durat până după miezul nopții.

Publicul a putut asculta unele dintre cele mai cunoscute piese ale formației, printre care „Firestarter”, „Breathe”, „Voodoo People”, „Omen” și „Smack My Bitch Up”.

Prezența trupei la Rockstadt Extreme Fest a fost anunțată încă din ianuarie 2026, când organizatorii au confirmat includerea formației britanice în programul festivalului.

Prin imaginile de la Castelul Bran și mesajul dedicat lui Dracula, The Prodigy a oferit fanilor internaționali o perspectivă inedită asupra vizitei în România.

Dincolo de referințele amuzante la vampiri, muzicienii au transmis explicit că apreciază țara și că România înseamnă mult mai mult decât legenda care a făcut Transilvania cunoscută în cultura populară internațională.