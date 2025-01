Social Teoria conspirației virale susține că ceața este o armă chimică







Teoriile recente ale conspirației online includ Fogvid-24, ceea ce este o nebunie! Unii cred că ceața densă care învăluie secțiuni din SUA este o armă chimică.

În primele zile ale anului 2025, o „misterioasă” a învăluit porțiuni uriașe din SUA, provocând mirosuri neobișnuite, probleme de respirație și epuizare. Mii de videoclipuri cu oameni care își îndreptau lanternele în ceață pe timp de noapte pentru a arăta „particule neobișnuit de mari” au fost postate pe site-uri de socializare precum X și TikTok, stârnind îngrijorarea că ar fi vorba despre o armă biologică plină de substanțe chimice. Unii teoreticieni ai conspirației leagă ceața de observarea dronelor în întreaga țară, în timp ce alții susțin că împroașcă o mulțime de substanțe chimice prin ceață.

„Descrisă ca o pătură groasă și persistentă, ceața i-a îmbolnăvit pe oameni - mulți experimentând brusc simptome asemănătoare răcelii sau gripei după doar o scurtă expunere”, a comentat un utilizator X. Unii suferinzi au experimentat o pierdere neașteptată de energie din cauza „Fogvid-24”.

Ultima teorie a conspirației: ceața ar fi o armă chimică

Un proprietar din Florida a declarat pentru Daily Mail: „În aproximativ o oră, am strănutat încontinuu timp de aproximativ trei ore, iar ochii mi s-au umflat foarte tare. M-am încălzit foarte tare și am simțit că am febră și crampe”.

O postare X explică mirosul ciudat, asemănător sulfului, și senzația de arsură din nări ca fiind faptul că guvernul a aruncat „o grămadă de microbi asupra țării în această săptămână, sub formă de ceață”.

Din fericire, majoritatea ideilor conspiraționiste au explicații științifice. Atunci când saturația de apă se apropie de punctul de rouă, se formează ceață în apropierea suprafeței Pământului. Acesta este motivul pentru care razele intense de lumină, mai ales noaptea, fac vizibile aceste particule.

Ceața absoarbe poluanții și alte particule în suspensie, prin urmare este destul de neobișnuit ca aceasta să conțină compuși artificiali, în special în zonele poluate. În cele din urmă, umiditatea ridicată a ceții și micile cristale de gheață pot induce iritații ale gâtului dacă respirați pe gură în loc de nas.

odditycentral.com