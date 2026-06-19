Emiratele Arabe Unite devin prima țară din lumea arabă care adoptă o măsură radicală în mediul digital. Autoritățile au decis să interzică complet accesul copiilor sub 15 ani pe platformele de socializare, stabilind reguli stricte pentru companiile de tehnologie. Noua legislație își propune să protejeze minorii de pericolele din mediul online și să schimbe din temelii modul în care rețelele sociale funcționează în regiune, anunță Reuters.

Conform textului de lege, copiii care nu au împlinit vârsta de 15 ani nu mai au dreptul să dețină un cont pe rețelele sociale. Această interdicție atrage după sine și imposibilitatea de a posta conținut, de a lăsa comentarii sau de a distribui postările altor utilizatori.

Noua reglementare pune o presiune uriașă pe companiile care dețin platformele de socializare. Acestea au obligația legală de a identifica și de a dezactiva toate conturile pe care copiii sub 15 ani le-au deținut până în momentul în care legea intră în vigoare. Practic, platformele trebuie să facă o curățenie generală în bazele de date pentru a elimina utilizatorii care nu îndeplinesc criteriul de vârstă.

Pentru adolescenții care au vârsta cuprinsă între 15 și 16 ani, legiuitorii din Emiratele Arabe Unite au stabilit un regim special. Aceștia vor putea activa în continuare pe rețelele sociale, însă activitatea lor va fi supusă unor restricții severe. Printre cele mai importante măsuri se numără limitarea interacțiunii și a contactului cu persoanele necunoscute, dar și implementarea obligatorie a unor funcții avansate de control parental.

O schimbare majoră adusă de acest act normativ vizează modul în care se face înregistrarea pe platforme. Declararea pe propria răspundere a vârstei nu mai este acceptată de autorități. În schimb, rețelele sociale sunt obligate să dezvolte și să implementeze sisteme riguroase de verificare a vârstei reale a utilizatorilor.

Mai mult decât atât, rețelele sociale vor avea și obligația de a preveni folosirea mijloacelor de păcălire a sistemelor de verificare a vârstei, spune legea, fără să menționeze exact la ce se face referire. Această formulare obligă companiile de tehnologie să fie proactive și să blocheze metodele prin care minorii ar putea fenta noile filtre digitale, cum ar fi utilizarea de programe VPN sau date de identificare false.

Companiile din industria tech nu vor fi nevoite să aplice aceste schimbări de la o zi la alta. Platformele de socializare online vor avea la dispoziție un an pentru a implementa măsurile prevăzute de lege, perioadă în care trebuie să își updateze algoritmii și sistemele de securitate conform noilor standarde din Emiratele Arabe Unite.