Tânără desfigurată într-un SPA din Brașov. Dosarul trimis în judecată după patru ani, despăgubiri de 4,5 milioane euro

O tânără de 29 de ani, care a fost desfigurată într-un hotel din Brașov în martie 2023, a cerut despăgubiri uriașe de 4,5 milioane de euro. Patru angajați ai hotelului și societatea care îl administrează sunt cercetați, iar dosarul a fost trimis în judecată cu sechestruasigurator de 1,5 milioane de euro. Cazul a fost preluat de Parchetul de pe lângă Tribunalul Brașov la 4 decembrie 2025, după ce inițial fusese investigat de Parchetul de pe lângă Judecătoria Brașov.

Parchetul de pe lângă Tribunalul Brașov a preluat cauza de la Parchetul de pe lângă Judecătoria Brașov la 4 decembrie 2025. La 8 decembrie 2025, procurorul a dispus extinderea urmăririi penale pentru noi infracțiuni ce intră în conținutul aceleiași infracțiuni.

La 31 decembrie 2025, procurorul a pus în mișcare acțiunea penală față de societatea care administrează hotelul și alte patru persoane fizice, angajate ale acesteia, pentru comiterea infracțiunii de vătămare corporală din culpă.

La 22 ianuarie 2026, Serviciul de Investigații Criminale din cadrul IPJ Brașov a finalizat cercetările și a întocmit referatul de terminare a urmăririi penale, sesizând Parchetul de pe lângă Tribunalul Brașov.

Înainte de soluționarea cauzei, la 28 ianuarie 2026, procurorul a dispus sechestrul asigurător asupra unui bun imobil aparținând inculpatei, persoană juridică, până la concurența sumei de 1.500.000 euro, pentru garantarea reparării pagubei de 4.500.000 euro solicitată de persoana vătămată. Măsura a fost pusă în aplicare la 29 ianuarie 2026 de IPJ Brașov – Serviciul de Investigații Criminale.

La 3 februarie 2026, odată cu emiterea rechizitoriului, procurorul a solicitat judecătorului de cameră preliminară menținerea măsurii asigurătorii dispuse anterior.

Din probatoriul administrat a rezultat că, la 15 martie 2022, ora 17:40, în incinta centrului SPA B., de la etajul II al Hotelului K. din Brașov, s-ar fi produs un incendiu ca urmare a gravei omisiuni și inacțiuni ale societății I.C. SRL și ale inculpaților P.D., L.D.A., C.A.N. și B.A.A.E., care nu ar fi respectat măsurile de siguranță prevăzute de OUG nr. 21/1992 și Legea nr. 296/2004.

Potrivit procurorului, omisiunile au constat în punerea la dispoziția clientului a unei substanțe inflamabile fără respectarea diluției și a instrucțiunilor, lipsa afișării regulilor de utilizare a saunei și a avertismentelor privind riscul de incendiu și funcționarea unității fără autorizație de securitate la incendiu, cu proceduri și instruire insuficiente.

Aceste deficiențe au plasat victima O.A. în situația de a manipula periculos substanța și de a fi lipsită de ajutor specializat, rezultând arsuri de gradul II-IV pe aproximativ 40% din corp, 170-180 de zile de îngrijiri medicale, punerea vieții în primejdie și desfigurare permanentă. Rechizitoriul, însoțit de dosarul cauzei, a fost trimis spre soluționare la Judecătoria Brașov.