Justitie

Tânără desfigurată într-un SPA din Brașov. Dosarul trimis în judecată după patru ani, despăgubiri de 4,5 milioane euro

Comentează știrea
Tânără desfigurată într-un SPA din Brașov. Dosarul trimis în judecată după patru ani, despăgubiri de 4,5 milioane euroSursă foto: Freepik
Din cuprinsul articolului

O tânără de 29 de ani, care a fost desfigurată într-un hotel din Brașov în martie 2023, a cerut despăgubiri uriașe de 4,5 milioane de euro. Patru angajați ai hotelului și societatea care îl administrează sunt cercetați, iar dosarul a fost trimis în judecată cu sechestruasigurator de 1,5 milioane de euro. Cazul a fost preluat de Parchetul de pe lângă Tribunalul Brașov la 4 decembrie 2025, după ce inițial fusese investigat de Parchetul de pe lângă Judecătoria Brașov.

Tânăra desfigurată, subiectul urmăririi penale extinse

Parchetul de pe lângă Tribunalul Brașov a preluat cauza de la Parchetul de pe lângă Judecătoria Brașov la 4 decembrie 2025. La 8 decembrie 2025, procurorul a dispus extinderea urmăririi penale pentru noi infracțiuni ce intră în conținutul aceleiași infracțiuni.

La 31 decembrie 2025, procurorul a pus în mișcare acțiunea penală față de societatea care administrează hotelul și alte patru persoane fizice, angajate ale acesteia, pentru comiterea infracțiunii de vătămare corporală din culpă.

Sechestru asigurător instituit pentru despăgubirea tinerei

La 22 ianuarie 2026, Serviciul de Investigații Criminale din cadrul IPJ Brașov a finalizat cercetările și a întocmit referatul de terminare a urmăririi penale, sesizând Parchetul de pe lângă Tribunalul Brașov.

Dosarul celui mai mare lot de ţigări de contrabandă din ultimii cinci ani. Prietenul şi vecinul lui Constantin Ţuţu a ajuns pe banca acuzaţilor. Video
Dosarul celui mai mare lot de ţigări de contrabandă din ultimii cinci ani. Prietenul şi vecinul lui Constantin Ţuţu a ajuns pe banca acuzaţilor. Video
Negoiță, după ce a fost suspendat din funcție din cauza anchetei DNA: Vom regla lucrurile în instanță
Negoiță, după ce a fost suspendat din funcție din cauza anchetei DNA: Vom regla lucrurile în instanță

Înainte de soluționarea cauzei, la 28 ianuarie 2026, procurorul a dispus sechestrul asigurător asupra unui bun imobil aparținând inculpatei, persoană juridică, până la concurența sumei de 1.500.000 euro, pentru garantarea reparării pagubei de 4.500.000 euro solicitată de persoana vătămată. Măsura a fost pusă în aplicare la 29 ianuarie 2026 de IPJ Brașov – Serviciul de Investigații Criminale.

Rechizitoriu, incendiu la SPA-ul din Brașov și omisiuni ale angajaților

La 3 februarie 2026, odată cu emiterea rechizitoriului, procurorul a solicitat judecătorului de cameră preliminară menținerea măsurii asigurătorii dispuse anterior.

judecator

judecator / sursa foto: dreamstime.com

Din probatoriul administrat a rezultat că, la 15 martie 2022, ora 17:40, în incinta centrului SPA B., de la etajul II al Hotelului K. din Brașov, s-ar fi produs un incendiu ca urmare a gravei omisiuni și inacțiuni ale societății I.C. SRL și ale inculpaților P.D., L.D.A., C.A.N. și B.A.A.E., care nu ar fi respectat măsurile de siguranță prevăzute de OUG nr. 21/1992 și Legea nr. 296/2004.

Gravitatea leziunilor suferite de victimă

Potrivit procurorului, omisiunile au constat în punerea la dispoziția clientului a unei substanțe inflamabile fără respectarea diluției și a instrucțiunilor, lipsa afișării regulilor de utilizare a saunei și a avertismentelor privind riscul de incendiu și funcționarea unității fără autorizație de securitate la incendiu, cu proceduri și instruire insuficiente.

Aceste deficiențe au plasat victima O.A. în situația de a manipula periculos substanța și de a fi lipsită de ajutor specializat, rezultând arsuri de gradul II-IV pe aproximativ 40% din corp, 170-180 de zile de îngrijiri medicale, punerea vieții în primejdie și desfigurare permanentă. Rechizitoriul, însoțit de dosarul cauzei, a fost trimis spre soluționare la Judecătoria Brașov.

Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

11:41 - Dosarul celui mai mare lot de ţigări de contrabandă din ultimii cinci ani. Prietenul şi vecinul lui Constantin Ţuţu a...
11:36 - Negoiță, după ce a fost suspendat din funcție din cauza anchetei DNA: Vom regla lucrurile în instanță
11:26 - Robert Negoiță, interceptat de DNA. Stenograme din dosar: Șmecherii nu țin forever
11:14 - Artista AI Lolita Cercel, din România, a ajuns vedetă în presa internațională
11:01 - Adjunctul GRU, spionajul militar al Rusiei, împușcat. Generalul Vladimir Alexeiev, atacat în scara blocului
10:54 - Trump spune nu acordului nuclear în forma actuală: Este un tratat prost negociat, încălcat în mod grav

HAI România!

Scurta carieră fericită a ”liberalului” Ilie Bolojan. Liberalismul românesc sub noul Ceaușescu.
Scurta carieră fericită a ”liberalului” Ilie Bolojan. Liberalismul românesc sub noul Ceaușescu.
Raportul Comaroni, Hoandră, Turcescu
Raportul Comaroni, Hoandră, Turcescu
Lovitura americană. Hai LIVE cu Turcescu
Lovitura americană. Hai LIVE cu Turcescu

Proiecte speciale