Suporterii a două naționalei calificare la Campionatul Mondial din 2026, interziși în SUA

Campionatul Mondial din 2026, găzduit de SUA, Canada și Mexic, creează deja agitație la nivel administrativ. Suporterii a două naționale calificate la turneul final nu vor putea să intre pe teritoriul american, conform unei decii luate de administrația de la Casa Albă. După ce fanii din Iran au aflat că nu vor avea acces în SUA, a venit și rândul celor din Haiti să fie interziși, conform Politico.

La turneul final, doar jucătorii, familiile lor şi anturajul echipei (personalul, logistica) vor avea dreptul să rămână în Statele Unite în cadrul excepţiei privind marile evenimente sportive.

Haiti s-a mai calificar o singură dată la Cupa Mondială, la turneul organizat de RFG în anul 1974.

Îngrijorările cu privire la efectele politicilor lui Trump în materie de imigrație și au planat asupra pregătirilor pentru turneul final, care începe în iunie anul viitor. Gianni Infantino, președintele FIFA, a declarat că „fanii din întreaga lume vor fi bineveniți”.

Lista administrației Trump vizează țările care, potrivit oficialilor de la Washington, reprezintă un risc pentru securitatea națională, au rate ridicate de depășire a termenului de ședere și în care este imposibil să se verifice vizitatorii și solicitanții de vize. Haiti se confruntă cu o criză politică gravă, marcată de violențe generalizate ale bandelor și o înrăutățire a condițiilor umanitare. Echipa națională joacă meciurile de acasă în afara țării.

Departamentul de Stat a declarat că fanii pot în continuare să depună cereri de viză și să programeze interviuri pentru a participa la meciuri, dar că „pot fi neeligibili pentru eliberarea vizei sau admiterea în Statele Unite”. Interdicția de călătorie includea și o excepție pentru solicitanții a căror călătorie ar „promova interesul național al SUA”, deși un purtător de cuvânt al Departamentului de Stat a declarat că astfel de excepții vor fi probabil „foarte rare”.