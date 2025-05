Sport Superliga. Farul Constanța - UTA, 1-2. Echipa lui Rednic a plecat cu trei puncte de aur







Superliga. UTA a câștigat cu scorul de 2-1 un meci foarte important, scor 2-1, disputat pe terenul celor de la Farul Constanța, în etapa a 8-a a play-out-ului campionatului intern.

Daniel Zsori (26) şi cipriotul Marinos Tzionis (50) au marcat pentru arădeni, în timp ce golul de onoare ale echipei antrenate de Gheorghe Hagi a fost înscris de Denis Alibec (90+5), din pasa tânărului Ianis Avrămescu. După această victorie, arădenii au scăpat de emoții, pentru că s-au salvat de la retrogradare. Probleme nu mai au în această privință nici dobrogenii.

Formația pregătită de Gică Hagi era neînvinsă de cinci etape, în care avea trei victorii şi două egaluri. UTA venea după trei înfrângeri consecutive în play-out.

În sezonul regulat, ambele meciuri directe s-au încheiat cu scorul de 1-1.

FC Farul Constanţa - AFC UTA Arad 1-2 (0-1), Academia Hagi - Stadion Central - Ovidiu Au marcat: Denis Alibec (90+5), respectiv Daniel Zsori (26), Marinos Tzionis (50). Cartonaş roşu: Daniel Zsori (UTA) 90+1 (în afara terenului). Arbitru: Horaţiu Mircea Feşnic (Cluj-Napoca); arbitri asistenţi: Valentin Avram (Bucureşti), Alexandru Cerei (Cluj-Napoca); al patrulea oficial: Mihail Sebastian Lăstun (Râmnicu Vâlcea) Arbitru video: Cristina Mariana Trandafir (Bucureşti); arbitru asistent video: Mircea Mihail Grigoriu (Bucureşti) Observatori: Irina Mirt (Bucureşti) - CCA, Romulus Chihaia (Bucureşti) - LPF.

În clasament, Farul și UTA sunt pe locurile 3 - 4, la egalitate de puncte, câte 30.

UTA nu intră în vacanță

„Cum să intrăm în vacanță? Nu există. E păcat de tot efortul pe care l-am făcut aici, împotriva unei echipe care ne-a pus multe probleme, care a avut posesie, câteva șanse bune. În momentul de față suntem peste ei în clasament, ei au beneficiat de rotunjire.

E un sezon ratat, îmi pare rău că trebuie să spun asta. Am dus lipsa unui atacant adevărat. Costache face un efort bun, dar nu e atacant. (n.r.-Ce vă reproșați?) În unele cazuri poate nu am fost nici eu inspirat. Parcă mă spovedesc, lăsați-mă să mă bucur. Obiectivul clubului era salvarea de la retrogradarea, am sărit și peste baraj, dar eu mi-aș fi dorit mai mult”, a spus Mircea Rednic, antrenorul arădenilor, la Digi Sport.