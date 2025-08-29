Strâmba lui Dodel, de nerecunoscut. Și-a schimbat viața complet
- Emma Cristescu
- 29 august 2025, 16:18
Diana Gureșoaie, cunoscută drept „Strâmba lui Dodel”, a fost una dintre cele mai controversate figuri din showbiz-ul românesc la începutul anilor 2010. Porecla i-a fost atribuită datorită relației cu fotbalistul Cristi Tănase, supranumit „Dodel”, dar și comportamentului său excentric și replicilor spumoase.
Cum a ajuns celebră Diana Gureșoaie
De-a lungul timpului, Diana a reușit să își transforme imaginea și să își construiască o carieră proprie. Ea a devenit cunoscută publicului larg în urma relației cu Cristi Tănase, un fotbalist talentat care evolua la FCSB.
Această legătură a adus-o în atenția mass-media, iar comportamentul său neconvențional a stârnit atât amuzament, cât și critici. Într-un interviu, Diana a povestit cum a fost implicată într-o altercație în club, în urma căreia a suferit câteva răni minore. Această întâmplare a fost mediatizată intens, consolidându-i statutul de „Strâmba lui Dodel” .
Și-a schimbat viața radical
După încheierea relației cu Dodel, Diana a decis să își schimbe radical stilul de viață. A început să frecventeze sălile de fitness și să adopte un regim alimentar sănătos. Transformarea sa fizică a fost spectaculoasă, iar aceasta a devenit un exemplu de perseverență și determinare.
În prezent, Diana este antrenor personal și promovează un stil de viață activ și echilibrat pe Instagram . Ea și-a făcut și multe operații estetice și și-a schimbat complet stilul vestimentar. Aceasta a renunțat complet la România și s-a mutat în SUA.
Relația dintre Diana și Cristi Tănase a fost una intens mediatizată. Cei doi au fost implicați într-un scandal într-o discotecă din Oltenița, unde Tănase a avut o altercație cu un alt bărbat. Această întâmplare a dus la ruperea relației. Cu toate acestea, viața Dianei a fost în continuare analizată de presă și internauți.
Cristi Tănase se confruntă cu multe probleme
După despărțirea de Diana, Cristi Tănase a avut o carieră marcată de controverse. În 2023, fostul fotbalist a fost prins drogat la volan și condamnat la 9 luni de închisoare cu suspendare . Mai mult, în 2024, soția sa a obținut un ordin de protecție împotriva lui, acuzându-l de comportament violent și consum excesiv de alcool.
În 2024, Cristi Tănase a fost filmat întins pe jos în holul blocului. El era plin de sânge pe haine și la gură. În filmare, acesta se ruga de soția sa să-i deschidă ușă. Aceasta n-a fost impresionată de rugămințile fostului fotbalist și a decis să ceară ajutorul autorităților. Cristi Tănase nu mai are voie să se apropie de soția și fiica lui. Nici cu Diana Gureșoaie nu mai păstrează legătura.
