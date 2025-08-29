Monden

Strâmba lui Dodel, de nerecunoscut. Și-a schimbat viața complet

Strâmba lui Dodel, de nerecunoscut. Și-a schimbat viața completSursa foto: Instagram
Comentează știrea
Din cuprinsul articolului

Diana Gureșoaie, cunoscută drept „Strâmba lui Dodel”, a fost una dintre cele mai controversate figuri din showbiz-ul românesc la începutul anilor 2010. Porecla i-a fost atribuită datorită relației cu fotbalistul Cristi Tănase, supranumit „Dodel”, dar și comportamentului său excentric și replicilor spumoase.

Cum a ajuns celebră Diana Gureșoaie

De-a lungul timpului, Diana a reușit să își transforme imaginea și să își construiască o carieră proprie. Ea a devenit cunoscută publicului larg în urma relației cu Cristi Tănase, un fotbalist talentat care evolua la FCSB.

Diana Gureșoaie

Diana Gureșoaie. Sursa foto Instagram

Această legătură a adus-o în atenția mass-media, iar comportamentul său neconvențional a stârnit atât amuzament, cât și critici. Într-un interviu, Diana a povestit cum a fost implicată într-o altercație în club, în urma căreia a suferit câteva răni minore. Această întâmplare a fost mediatizată intens, consolidându-i statutul de „Strâmba lui Dodel” .

Și-a schimbat viața radical

După încheierea relației cu Dodel, Diana a decis să își schimbe radical stilul de viață. A început să frecventeze sălile de fitness și să adopte un regim alimentar sănătos. Transformarea sa fizică a fost spectaculoasă, iar aceasta a devenit un exemplu de perseverență și determinare.

Gara de Nord intră în secolul XXI. Cum va arăta inima feroviară a țării, în 2028
Gara de Nord intră în secolul XXI. Cum va arăta inima feroviară a țării, în 2028
Judecătorii SUA hotărăsc dacă sparg Google în bucăți. O decizie cum n-a mai fost de la Rockefeller
Judecătorii SUA hotărăsc dacă sparg Google în bucăți. O decizie cum n-a mai fost de la Rockefeller

În prezent, Diana este antrenor personal și promovează un stil de viață activ și echilibrat pe Instagram . Ea și-a făcut și multe operații estetice și și-a schimbat complet stilul vestimentar. Aceasta a renunțat complet la România și s-a mutat în SUA.

Diana Gureșoaie

Diana Gureșoaie. Sursa foto Instagram

Relația dintre Diana și Cristi Tănase a fost una intens mediatizată. Cei doi au fost implicați într-un scandal într-o discotecă din Oltenița, unde Tănase a avut o altercație cu un alt bărbat. Această întâmplare a dus la ruperea relației. Cu toate acestea, viața Dianei a fost în continuare analizată de presă și internauți.

Cristi Tănase se confruntă cu multe probleme

După despărțirea de Diana, Cristi Tănase a avut o carieră marcată de controverse. În 2023, fostul fotbalist a fost prins drogat la volan și condamnat la 9 luni de închisoare cu suspendare . Mai mult, în 2024, soția sa a obținut un ordin de protecție împotriva lui, acuzându-l de comportament violent și consum excesiv de alcool.

Cristi Tănase

Cristi Tănase, fără un dinte și cu sânge la gură. Sursa foto: captură ecran

În 2024, Cristi Tănase a fost filmat întins pe jos în holul blocului. El era plin de sânge pe haine și la gură. În filmare, acesta se ruga de soția sa să-i deschidă ușă. Aceasta n-a fost impresionată de rugămințile fostului fotbalist și a decis să ceară ajutorul autorităților. Cristi Tănase nu mai are voie să se apropie de soția și fiica lui. Nici cu Diana Gureșoaie nu mai păstrează legătura.

Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

17:07 - Turneul american al lui Jessie J, anulat. Cântăreața trece prin clipe grele
16:54 - Gara de Nord intră în secolul XXI. Cum va arăta inima feroviară a țării, în 2028
16:49 - O echipă a UPT, prima comunicație cuantică din vestul țării
16:43 - Confederația Patronală Concordia cere eliminarea IMCA și solicită măsuri fiscale clare pentru sprijinirea mediului pr...
16:38 - Ciutacu, acuzații pentru Bolojan. Nu-l mai susține nimeni
16:29 - Judecătorii SUA hotărăsc dacă sparg Google în bucăți. O decizie cum n-a mai fost de la Rockefeller

Proiecte speciale