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ȘTEFAN BĂNICĂ își spune POVESTEA într-un TURNEU NAȚIONAL „POVESTEA MEA”

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ȘTEFAN BĂNICĂ își spune POVESTEA într-un TURNEU NAȚIONAL „POVESTEA MEA”
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Fiecare artist are o poveste. Însă puțini au scris istorie așa cum a făcut Ștefan Bănică. În turneul național „Povestea mea”, Ștefan Bănică aduce împreună muzica și actoria, care se împletesc într-o experiență intensă, așa cum nu ai mai trăit până acum. Fiecare cântec, fiecare moment te apropie de parcursul unui artist emblematic.

Turneul „Povestea mea” se va desfășura după cum urmează:

21 septembrie - BRAȘOV - Teatrul Sică Alexandrescu”

 23 septembrie - CONSTANȚA - Centrul Cultural Jean Constantin”

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 26 septembrie - IAȘI - Cinema Victoria

 27 septembrie - BOTOȘANI - Casa de Cultură a Sindicatelor

 7 octombrie - CRAIOVA - Teatrul Național Marin Sorescu

 10 octombrie - TIMIȘOARA - Filarmonica Banatul

 11 octombrie - CLUJ - Casa de Cultură a Studenților

  Toate spectacolele vor începe la ora 19:30.

 Bilete pe get-in.ro.

 „Mă bucur să vă anunț un proiect nou, un turneu național, într-o formulă inedită, ce poartă numele „Povestea mea”. Prima parte a turneului se va desfășura anul acesta în 7 orașe din România. Nu e un concert așa cum v-am obișnuit, e un concert-spectacol, cum nu am mai făcut până acum, creat într-o atmosferă intimă, caldă și personală, care îmi permite comunicarea directă cu voi, cei din sală. Povestea mea, așa cum nu ați mai auzit-o până acum, unde se vor întâlni cântărețul și actorul Ștefan Bănică. E despre muzica pe care am compus-o, despre oamenii și artiștii care mi-au influențat drumul, despre momentele care mi-au schimbat viața și, mai ales, despre relația mea cu voi, publicul meu, care durează de patru decenii. E o întâlnire. O confesiune. Fiecare dintre noi are o poveste. Dă-mi voie, la rândul meu, să fac parte din povestea ta. E mai mult decât un concert. Descoperă povestea mea!- declară Ștefan Bănică.

Începând cu 21 septembrie, Ștefan Bănică va străbate țara și își va spune povestea așa cum nimeni nu a mai făcut-o până acum. Poezie, muzică și spectacol, toate cuprinse într-o reprezentație inovatoare, palpitantă și, mai presus de toate, sinceră.

Vino alături de Ștefan Bănică, să fii parte dintr-o seară memorabilă, unde poveștile și muzica prind viață chiar în fața ta.

Simte emoția. Trăiește muzica. Descoperă „Povestea mea” – Povestea lui Ștefan Bănică.

Un eveniment produs de KIMARO Entertainment, susținut de Magic FM.

Sponsor: Kaufland

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