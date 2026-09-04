O instanță federală din Statele Unite a anulat cea mai mare parte a unei decizii împotriva Starbucks, dar a menținut o constatare privind amenințarea cu pierderea beneficiilor de concediu de maternitate, potrivit Reuters.

Cazul readuce în atenție protecția angajaților care încearcă să se sindicalizeze și modul în care companiile trebuie să comunice despre drepturile de muncă.

Curtea de Apel a celui de-al 5-lea Circuit a pronunțat vineri o decizie de 2-0 într-un litigiu privind practicile de muncă ale Starbucks într-un magazin din Wichita, Kansas.

Instanța a respins acuzațiile referitoare la declarațiile unor manageri despre angajări și reducerea orelor de lucru, însă a menținut constatarea că o angajată însărcinată ar fi putut înțelege în mod rezonabil că activitățile sindicale îi puteau afecta beneficiile de maternitate.

Pentru angajații din România, cazul este relevant prin prisma unei teme familiare în orice piață a muncii: relația dintre dreptul de a se organiza la locul de muncă și protejarea beneficiilor acordate salariaților.

Decizia americană nu modifică legislația românească, dar oferă un exemplu concret despre cum sunt analizate aceste situații într-un sistem juridic diferit.

Litigiul a vizat afirmații potrivit cărora un manager și un asistent manager din Wichita le-ar fi spus angajaților că portalul de angajare fusese închis, iar orele de lucru fuseseră reduse din cauza sindicatului sau a altor activități protejate de lege.

Curtea a stabilit că aceste declarații nu reprezentau amenințări ilegale cu represalii. Judecătorul de circuit Stephen Higginson a arătat că o pauză în angajări nu părea să pună în pericol locurile de muncă existente, iar reducerea orelor putea fi justificată de lipsa de personal.

Instanța a respins și acuzațiile referitoare la declarațiile managerului Carmella Neri despre discuțiile privind sindicalizarea și posibilele efecte ale unui vot favorabil sindicatului. Potrivit judecătorului, afirmațiile nu au fost coercitive.

Curtea a păstrat însă constatarea că Starbucks a amenințat ilegal că va refuza beneficiile de concediu de maternitate unei angajate însărcinate dacă lucrătorii se sindicalizează.

Judecătorul Higginson a apreciat că Maia Cuellar-Serafini ar fi putut „simți în mod rezonabil” că activitățile sindicale i-ar putea reduce beneficiile. Această concluzie a fost susținută de dovezi suficiente, în opinia instanței.

Tema are relevanță și pentru publicul român, unde beneficiile de maternitate și protecția salariaților reprezintă subiecte importante în relația dintre angajați și angajatori.

Totuși, drepturile concrete și procedurile aplicabile în România sunt stabilite de legislația națională și nu pot fi deduse din această hotărâre americană.

Decizia vine la două zile după ce Starbucks a obținut o altă victorie în instanță, într-un caz analizat de Curtea de Apel a celui de-al 2-lea Circuit, cu sediul la Manhattan.

Instanța respectivă a anulat o constatare a Consiliului Național pentru Relații de Muncă (NLRB) potrivit căreia compania le interzisese ilegal unor angajați dintr-un magazin din Meatpacking District să poarte tricouri sau mai multe ace care susțineau un sindicat.

Angajații din peste 700 de magazine Starbucks au votat pentru sindicalizare și au depus sute de plângeri la NLRB, acuzând compania de practici ilegale de muncă.

Starbucks a declarat că este „încurajată” de decizie și că rămâne angajată să protejeze drepturile angajaților în temeiul legii, să interacționeze direct cu aceștia și să se asigure că magazinele funcționează în siguranță și eficient.

NLRB nu a răspuns imediat solicitărilor de comentarii.