O mare cafenea din centru Capitalei a fost închisă după un deceniu. Era plasată într-un loc strategic

Starbucks a închis cafeneaua de la Hanu' lui Manuc, una dintre cele mai frecventate din centrul Bucureștiului, după mai bine de un deceniu,

Lanțul american de cafenele Starbucks a închis oficial cafeneaua situată în Hanu' lui Manuc, unul dintre cele mai vizitate adrese din Centrul Vechi al Capitalei.

Locația de la Hanu' lui Manuc a funcționat timp de peste zece ani, fiind inaugurată în 2014. Reprezentanții companiei nu au oferit explicații oficiale pentru această decizie, potrivit profit.ro.

După această închidere, Starbucks mai menține două cafenele în centrul Bucureștiului. Una pe Strada Lipscani, în inima Centrului Vechi, și una în Piața Universității.

Cafenelele Starbucks din România sunt operate de Amrest Coffee SRL, compania care deține franciza pentru brandul american în România. Datele financiare pentru 2024 arată o scădere ușoară a rulajului, de 1%, până la 201 milioane lei (aproximativ 40,5 milioane euro), comparativ cu anul precedent.

Profitul companiei a înregistrat însă o scădere abruptă, de 90%, coborând de la 12 milioane lei în 2023 la doar 1,2 milioane lei în 2024. În același timp, datoriile au fost reduse de la aproape 33 milioane lei în 2023 la 23,4 milioane lei. Numărul mediu de angajați a scăzut cu 6%, ajungând la 641.

Anul 2024 reprezintă a doua scădere a cifrei de afaceri în istoria Starbucks România, prima fiind în 2020, în contextul pandemiei. Cu toate acestea, 2023 rămâne cel mai bun an al vânzărilor pentru rețeaua de cafenele.

Franciza Starbucks din România și Bulgaria este deținută de grupul polonez AmRest Holdings din 2015. Atunci, compania a preluat operațiunile locale de la Marinopoulos Coffee SEE pentru o sumă estimată la 16 milioane de euro. La momentul preluării, existau 14 cafenele Starbucks în România.

În prezent, AmRest gestionează peste 430 de cafenele Starbucks în regiune, incluzând Polonia, Cehia, Ungaria și Bulgaria. Contractul de franciză în România a fost recent prelungit și este valabil cel puțin până în 2028.

Hanu' lui Manuc a fost construit în 1808 de negustorul armean Emanuel Mârzaian, cunoscut sub numele de Manuc Bei. Complexul a fost conceput inițial ca spațiu comercial și loc de cazare pentru negustori și călători, cu magazine, birouri și camere pentru oaspeți.

Astăzi, hanul funcționează ca punct turistic important, găzduind restaurante, terase și cafenele, păstrându-și valoarea istorică și atrăgând atât turiști, cât și localnici. Proprietatea este administrată de grupul City Grill, fondat de antreprenorul Dragoș Petrescu, care mai operează restaurante și cafenele sub brandurile Caru’ Cu Bere, Pescăruș, Hanul Berarilor, Buongiorno.Italian, City Grill și La Boheme, primul hotel din portofoliul său.

Lanțul american a fost fondat în 1971 în Seattle, SUA, de Jerry Baldwin, Zev Siegl și Gordon Bowker, inițial ca prăjitorie de cafea. Transformarea într-un lanț de cafenele a început odată cu venirea lui Howard Schultz în 1982. În 1987, Schultz a preluat compania și a început extinderea rapidă. Starbucks este listată la bursă din 1992 (NASDAQ: SBUX) și, în 2024, avea peste 40.000 de cafenele în mai mult de 80 de țări.

În România, brandul s-a impus treptat ca opțiune pentru consumatorii din centrele urbane, însă închiderea cafenelei de la Hanu' lui Manuc marchează un moment simbolic pentru prezența sa în Centrul Vechi.