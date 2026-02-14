Sprînceană, în scandal cu Anca Alexandrescu: Trădătoarei lui Călin Georgescu, îi atașez livretul militar de colonel sub acoperire

Dragoș Sprînceană a afirmat, după ce numele său a fost menționat alături de cel al avocatei Adriana Georgescu, că este necesar să formuleze o poziție clară și definitivă. „Nu a existat și nu există nici o relație contractuală, asociativă sau operațională între mine și persoanele implicate în acel dosar”, a scris acesta, în postare pe Facebook.

În stenogramele din dosarul avocatei Adriana Georgescu, suspendată între timp din PNL Sector 1 si arestată preventiv pentru 30 de zile, aceasta afirmă, în mai multe discuții, că Sprînceană ar avea un „ascendent” total asupra ministrului Transporturilor, pe care îl numește „Cătălin”, susținând că demnitarul ar „sta drepți” în fața lui.

Potrivit anchetei, dosarul vizează suspiciuni de trafic de influență, iar procurorii au documentat fluxul banilor prin tehnici de supraveghere avansate. În interceptări, Sprînceană este menționat ca o „soluție safe”, în contextul conexiunilor sale externe.

În acest context, Sprînceană a afirmat că a întâlnit-o pe avocata Adriana Georgescu de două ori, prin intermediul unor persoane, și că este necesar să formuleze o poziție clară și definitivă.

„Am participat la o singură întâlnire, exclusiv în scop profesional, la invitația unor persoane care mi-au solicitat evaluarea unei companii românești în vederea unei posibile prezentări către investitori din Statele Unite. În acest cadru, am cerut documentația financiară aferentă ultimilor trei ani — o procedură standard în orice proces serios de analiză investițională. Nu a existat și nu există nici o relație contractuală, asociativă sau operațională între mine și persoanele implicate în acel dosar. După acea întâlnire, nu am continuat discuțiile și nu am avut niciun fel de implicare”, a declarat acesta.

Omul de afaceri a susținut că încercare de a crea o legătură „artificială” între numele său și situații sau persoane fără legătură cu activitatea sa profesională reprezintă „o interpretare eronată a faptelor și o încercare de distorsionare a realității”.

„În orice context în care există riscuri reputaționale sau lipsă de claritate, aleg să mă retrag imediat și să nu mă asociez, cum am făcut-o și în cazul de față. Transmit ferm că nu voi tolera folosirea numelui meu în construcții speculative sau în narațiuni menite să creeze confuzie. Orice asemenea demers va fi analizat și gestionat prin toate instrumentele legale internaționale și instituționale aferente”, a mai spus acesta.

Sprînceană a afirmat că acest incident îl determină să concluzioneze că Sistemul din România ar fi încercat să îi însceneze ceva, însă nu ar fi reușit.

„Asemenea gesturi de gherilă și spionaj le consider anti-americane și chiar revoltătoare. Atât trădătoarei lui Călin Georgescu - doamna Colonel Sub Acoperire - Anca Alexandrescu a cărui Livret Militar îl atașez aici, cât si Diviziei Sistemului din România care o protejează, atât pe ea cât și pe informatorul George Simion, așa-zisul fals suveranist care caută coaliție exact cu partidele pe care le acuza ca au anulat alegerile, le transmit un salut American pe măsură: “F*ck off losers! You failed!”, a mai scris acesta.