Sorana Cîrstea, eliminată în primul tur la Australian Open. Elina Svitolina a fost de neînvins

Sorana Cîrstea a fost învinsă de Elina Svitolina în primul tur de la Australian Open. Aflată la al doilea meci după revenirea în circuit, în urma operaţiei suferite la călcâi, românca a cedat în două seturi identice, 4-6.

Svitolina s-a impus cu scorul de 6-4, 6-4, într-o oră şi jumătate. În setul doi, la scorul de 4-4, pe serviciul Soranei Cîrstea, s-a disputat cel mai lung game, în care Elina Svitolina a avut şapte mingi de break. Românca a anulat şase, dar până la urmă a pierdut meciul și a fost eliminată de la Australian Open.

Sorana fought very hard against a very tough opponent in Svitolina. A super tough matchup for only her 2nd match in over 6 months. Sori played well, kept it close but wasnt able to get the win. Elina Svitolina defeated Sorana Cirstea 6-4, 6-4. pic.twitter.com/1txzrASyO4

— Romanian Tennis (@WTARomania) January 13, 2025